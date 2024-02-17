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Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день: когда на поверхность выйдут силы зла

Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день: когда на поверхность выйдут силы зла

Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда на поверхность – как человеческой души, так и Земли в целом – выходят силы зла. 

В такое время очень важно соблюдать осторожность везде и в всем: нельзя рисковать свои имуществом, превышать скорость за рулем и переходить дорогу в неположенном месте, отправляться в путешествия опасными видами транспорта – воздушным и водным. К новым знакомствам нужно относиться с опаской, что, впрочем, не значит, что они окажутся неудачными – скорее все произойдет с точностью до наоборот. 

Овен 

Не стоит обращать внимание на нехорошие предчувствия, которые могут преследовать вас с самого утра: скорее всего, они связаны с влиянием Луны и вряд ли действительно предвещают что-то плохое. 

Телец 

Эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, вы можете, образно говоря, наломать нешуточных дров. 

Близнецы 

Астрологи советуют вам верить в хорошее., и оо обязательно станет объективной реальностью: вы на собственном опыте сможете убедиться в том, что позитивное мышление успешно работает. 

Рак 

Активная деятельность, хоть она и коснется только хлопот по хозяйству, вряд ли окажется успешной, поэтому имеет смысл вспомнить о том, что на календаре воскресенье, и как следует отдохнуть. 

Лев 

За советом сегодня стоит обращаться только к близким вам людям – посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться вашими обстоятельствами и правильно оценить их. 

Дева 

Велика вероятность критики со стороны окружающих – особенно, недоброжелательно настроенных по отношению к вам – людей, их слова – отражение их собственных проблем, а потому не стоят внимания. 

Весы 

Не стоит демонстрировать свои дипломатические способности людям, которые выясняют друг с другом отношения, вам это все равно не удастся – пусть сами решат, как им общаться дальше. 

Скорпион 

Не стоит на слово верить человеку, который захочет очернить в ваших глазах кого-то из близких: если им удастся посеять в вашей душе зерно сомнения, конфликт неизбежен, а это негативно скажется на отношениях. 

Стрелец 

Осложнять жизнь сегодня может раздражительность, которую вы почувствуете с самого утра: неконтролируемые эмоции заставят вас совершать ошибки, рассорив с близкими людьми. 

Козерог 

Не стоит с самого утра настраивать себя на неприятности, поскольку в таком случае они, увы, неизбежны: лучше сделать вид, что вы вообще ничего не ждете, тогда жизнь обязательно сделает вам приятный подарок. 

Водолей 

Общение с неприятными вам людьми сегодня – впрочем, как и всегда – ничего хорошего вам не принесет, поэтому от него необходимо отказаться, причем, без какого-либо весомого предлога для этого. 

Рыбы 

Любая ссора – даже та, которая покажется незначительной – может не самым лучшим образом сказаться на отношения с окружающими, поэтому имеет смысл максимально сдерживать бушующие эмоции. 

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