Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день: когда на поверхность выйдут силы зла

День, когда на поверхность – как человеческой души, так и Земли в целом – выходят силы зла.

В такое время очень важно соблюдать осторожность везде и в всем: нельзя рисковать свои имуществом, превышать скорость за рулем и переходить дорогу в неположенном месте, отправляться в путешествия опасными видами транспорта – воздушным и водным. К новым знакомствам нужно относиться с опаской, что, впрочем, не значит, что они окажутся неудачными – скорее все произойдет с точностью до наоборот.

Овен

Не стоит обращать внимание на нехорошие предчувствия, которые могут преследовать вас с самого утра: скорее всего, они связаны с влиянием Луны и вряд ли действительно предвещают что-то плохое.

Телец

Эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, вы можете, образно говоря, наломать нешуточных дров.

Близнецы

Астрологи советуют вам верить в хорошее., и оо обязательно станет объективной реальностью: вы на собственном опыте сможете убедиться в том, что позитивное мышление успешно работает.

Рак

Активная деятельность, хоть она и коснется только хлопот по хозяйству, вряд ли окажется успешной, поэтому имеет смысл вспомнить о том, что на календаре воскресенье, и как следует отдохнуть.

Лев

За советом сегодня стоит обращаться только к близким вам людям – посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться вашими обстоятельствами и правильно оценить их.

Дева

Велика вероятность критики со стороны окружающих – особенно, недоброжелательно настроенных по отношению к вам – людей, их слова – отражение их собственных проблем, а потому не стоят внимания.

Весы

Не стоит демонстрировать свои дипломатические способности людям, которые выясняют друг с другом отношения, вам это все равно не удастся – пусть сами решат, как им общаться дальше.

Скорпион

Не стоит на слово верить человеку, который захочет очернить в ваших глазах кого-то из близких: если им удастся посеять в вашей душе зерно сомнения, конфликт неизбежен, а это негативно скажется на отношениях.

Стрелец

Осложнять жизнь сегодня может раздражительность, которую вы почувствуете с самого утра: неконтролируемые эмоции заставят вас совершать ошибки, рассорив с близкими людьми.

Козерог

Не стоит с самого утра настраивать себя на неприятности, поскольку в таком случае они, увы, неизбежны: лучше сделать вид, что вы вообще ничего не ждете, тогда жизнь обязательно сделает вам приятный подарок.

Водолей

Общение с неприятными вам людьми сегодня – впрочем, как и всегда – ничего хорошего вам не принесет, поэтому от него необходимо отказаться, причем, без какого-либо весомого предлога для этого.

Рыбы

Любая ссора – даже та, которая покажется незначительной – может не самым лучшим образом сказаться на отношения с окружающими, поэтому имеет смысл максимально сдерживать бушующие эмоции.

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