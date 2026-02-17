- Дата публикации
Категория
Астрология
Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовыми к сюрпризам судьбы
День, когда нужно быть готовыми к любым сюрпризам судьбы — как приятным, так и не очень.
Возможно появление в жизни людей, в отношениях с которыми в свое время не была поставлена финальная точка — теперь пришла пора это сделать. Если мы перед кем-то виноваты, сложатся благоприятные обстоятельства для признания своей вины и, как следствие, примирения. Признав свои ошибки, можно будет налегке идти дальше — к новым целям и достижениям.
Овен
Необходимо обратить внимание на сон нынешней ночи: главное — правильно его расшифровать, а для этого вполне достаточно обратиться за ответом — и советом — к собственной интуиции, она не подведет.
Телец
Если накануне вы, сами того не желая, умудрились кого-то обидеть, поспешите попросить у этого человека прощения, в противном случае конфликт может затянуться, а то и вовсе оказаться неразрешимым.
Близнецы
Появление в вашей жизни человека из прошлого говорит о том, что он хочет наладить разрушившиеся когда-то отношения, имеет смысл дать ему второй шанс — хотя бы выслушать и попытаться его понять.
Рак
Предложение профессионального свойства, которое могут сделать вам сегодня, окажется весьма выгодным в финансовом плане, поэтому соглашаться на него звезды рекомендуют вам без особых раздумий.
Лев
Не стоит рассказывать о своих идеях коллегам, которые работают с вами в одном направлении — велика вероятность того, что они — из-за вашей болтливости — позаимствуют их, а потом и воплотят в жизнь.
Дева
День благоприятен для того, чтобы уделить время себе — например, посетить салон красоты, это не только улучшит ваш внешний облик и, как следствие, настроение, но и поможет организоваться и приступить к работе.
Весы
Не стоит держаться за стабильность в работе или отношениях с некогда близким человеком, если они давно уже не приносит вам радости — подумайте о возможности впустить в жизнь что-то новое и перспективное.
Скорпион
Не лучшее время для того, чтобы кого-то критиковать, но, если замечаний не избежать, переведите их в шуточную форму — так вы никого не обидите и не разрушите отношения, которые выстраивались годами.
Стрелец
Сбросить накопившийся за последнее время негатив и почувствовать легкость в энергетическом плане поможет разговор со старым другом, особенно если вы по какой-то причине долгое время не общались.
Козерог
Нежелательно приступать к реализации новых проектов, даже если вы скрупулезно и тщательно подготовились к их старту — лучше подтянуть старые «хвосты», наведя в делах образцовый порядок.
Водолей
Осуждать других не стоит и в любой другой день, но сегодня такой стиль общения может стать особенно опасным, поэтому нужно вспомнить о своих грехах, которых у вас тоже хватает, и проигнорировать чужие.
Рыбы
С просьбой о профессиональной помощи желательно обратиться к друзьям, работающим в той же сфере деятельности, что и вы, а вот от коллег сегодня лучше держаться подальше — они могут ненароком подставить вас.
