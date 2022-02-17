Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день, требующий от нас осторожности

Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день, требующий от нас осторожности

Тяжелый и опасный лунный день, требующий от каждого из нас максимум осторожности.

Лучше всего провести его в родных стенах: как известно, "мой дом – моя крепость", и нам тут ничего не угрожает. Оставшись наедине с собой, можно проанализировать свое поведение в последнее время и сделать из этого важные выводы на будущее.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 февраля для Овнов

Идеи, которые в этот день придут вам в голову, окажутся неоднозначными, поэтому не стоит торопиться с их воплощением в жизнь – возможно, уже завтра вы поймете, что они для этого не годятся.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 февраля для Тельцов

День благоприятен для наведения порядка в доме: необходимо вымести сор из самых труднодоступных мест, вымыть и натереть полиролью все поверхности, а также выбросить вещи, которыми давно не пользуетесь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 февраля для Близнецов

Если вы хотите извиниться перед человеком, которого обидели, лучшего времени не найти – правда, сделать это лучше по телефону, при личной встрече вы опять можете поссориться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 февраля для Раков

Очистить дом от негативной энергетики поможет огонь: рекомендуется зажечь свечу – лучше всего, церковную – и пройти с ней по всему дому, задерживаясь в тех местах, где она будет коптить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 февраля для Львов

Львам – особенно если они не смогут провести день в родных стенах – необходимо отказаться от знакомств: человек, который придет в этот день в вашу жизнь, принесет в нее только негатив.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 февраля для Дев

Нынешний день необходимо провести так, чтобы максимально избегать негативных эмоций: от общения и дел, которые могут вызвать их даже на теоретическом уровне, лучше отказаться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 февраля для Весов

Не стоит принимать подарки от неприятных вам людей, если же таковые уже имеются у вас в доме, лучше от них избавиться – например, подарить тем, кто что-то подобное коллекционирует, а потому оценит по достоинству.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 февраля для Скорпионов

Нежелательно никому ничего обещать, особенно если у вас есть сомнения в том, что вы сможете сдержать слово, в противном случае вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 февраля для Стрельцов

День несмотря на то, что это не 1 января и даже не понедельник, благоприятен для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: главное, снова не "заблудиться" и на этот раз пойти по правильному пути.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 февраля для Козерогов

Не стоит верить на слово человеку, которого вы мало знаете – скорее всего, его предложение неплохо заработать, почти ничего при этом не сделав, окажется бесплатным сыром, лежащим в мышеловке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 февраля для Водолеев

Город в этот день для вас – не лучшее место для жизни, при малейшей возможности нужно отправляться за город, тем более что за нынешним днем следуют выходные, которые тоже желательно провести на природе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 февраля для Рыб

День, когда физическая нагрузка – вопреки ожиданиям – может принести вред в виде травм или обострения хронических заболеваний: рекомендуется отказаться от занятий спортом и даже просто резких движений.

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