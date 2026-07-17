Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, который несет нам серьезные перемены

Зеленая ветка

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Самое главное — принять решение относительного того, что и как должно быть сделано, в котором ни в коем случае нельзя ошибиться. Любые наши поступки должны быть тщательно продуманными — ветрености и легкомыслия Луна, скорее всего, не простит: последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Прежде чем взяться за серьезное дело — даже хозяйственно-бытового свойства — необходимо определиться с тем, что мы хотим получить в результате, иначе лучше вообще ничего не делать, что в выходной будет вполне логичным.

Овен

Любое решение, которое вы приняли в этот день, нежелательно подвергать сомнениям, даже если посеять их в вас попытаются люди, которым вы доверяете: несмотря ни на какие их доводы, необходимо стоять на своем.

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Телец

День благоприятен для того, чтобы наладить отношения со всеми, с кем вы за последнее время успели поссориться, — люди с готовностью пойдут вам навстречу, но только в том случае, если вы решитесь сделать первый шаг.

Близнецы

Принимая важные жизненные решения, необходимо не только прислушаться к собственной интуиции, но и посоветоваться с близкими — заслуживающими вашего доверия — людьми, они плохого точно не порекомендуют.

Рак

Мысль о том, что некоторое время назад вы поступили неправильно, может мучить вас до сих пор — сегодня жизнь обязательно даст вам прекрасную возможность исправить ситуацию, обязательно ею воспользуйтесь.

Лев

Недовольство собой во всем — от поступков до внешнего вида — может всерьез испортить настроение в выходной день: почувствовав его, необходимо вспомнить, что вам еще не поздно все исправить.

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Дева

Творческие занятия — как профессионального, так и любительского свойства — удачными не будут, поэтому лучше заменить их делами практическими, не требующим креатива — в выходной с их поиском проблем не будет.

Весы

Те, кто давно подумывает о смене работы или рода деятельности в целом, сегодня могут наконец-то осознать, чем именно они действительно хотят заниматься — теперь останется только наметить план достижения цели.

Скорпион

К встрече человека из прошлого, которого с большой долей вероятности можно встретить в этот день, даст шанс на возобновление прежних отношений –постарайтесь отнестись к нему с максимальным вниманием.

Стрелец

Хватаясь за все дела сразу, даже если они будут касаться всего лишь домашнего хозяйства, вы гарантированно не успеете практически ничего поэтому необходимо составить подробный плен и тщательно ему следовать.

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Козерог

Желание отдохнуть и расслабиться, как и положено в выходной, является законным и логичным, но звезды не советуют вам этого делать — сначала необходимо довести до логического конца все начатые ранее дела.

Водолей

Мелкие бытовые проблемы, которые могут огорчать вас в этот день, не стоит воспринимать как катастрофу — каждый имеет право — как на ошибки, так и на их последующее исправление, чем вы успешно и займетесь в это время.

Рыбы

С намеченного на этот день курса на отдых и релакс вас могут сбить мелкие бытовые неурядицы — чтобы не дать им такой возможности, необходимо отложить их решение на вечер, а день посвятить приятным занятиям.

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