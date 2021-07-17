Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой аферистов и мошенников

Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой аферистов и мошенников

Один из самых опасных дней лунного месяца требует особой осмотрительности и осторожности.

Легко можно стать жертвой аферистов и мошенников, велик риск профессиональных конфликтов и ссор с близкими людьми, которые могут негативно сказаться как на карьере, так и на семейных и партнерских отношениях. День также неблагоприятен для серьезных финансовых операций – они чреваты убытками.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 18 июля для Овнов

Звезды рекомендуют вам посвятить день любимым делам, благо, этому способствует его статус выходного: чтение, вязание или вышивание помогут нейтрализовать негативную энергетику, которая активизируется в это время.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 18 июля для Тельцов

Не стоит эмоционально реагировать на агрессию других людей: скорее всего, они только того и ждут, чтобы подпитаться вашей позитивной энергетикой – не стоит давать им такой возможности.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 18 июля для Близнецов

Лучшее средство для борьбы с плохим настроением, которое может одолеть в это время, – настроить себя на позитивный лад: чем больше вы будете думать о хорошем, тем вероятнее, что оно произойдет в вашей жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 18 июля для Раков

Если вы запланировали на сегодняшний день какие-либо дела – в том числе и профессионального свойства, – постарайтесь делать это в одиночестве: даже один человек – не говоря уже о компании – будет отвлекать вас от работы.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 18 июля для Львов

День благоприятен для тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью – научной или литературной: идеи, которые придут в голову сегодня, позволят говорить о вас как о лучшем специалисте в отрасли.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 18 июля для Дев

День, когда, в отличие от другого времени, не стоит обращать внимания на сны и другие знаки, которые якобы будет посылать судьба: никакого пророческого посыла они нести не будут, а настроение испортить могут.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 18 июля для Весов

Постарайтесь не встревать в конфликты, активной стороной которых вы не являетесь: люди в конце концов помирятся, а вы – неожиданно для себя – рискуете оказаться виноватыми для всех его участников.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 18 июля для Скорпионов

Несмотря на выходной, желательно загрузить себя работой, в том числе и домашней, по самую макушку, она поможет без следа развеять плохое настроение, которое может одолевать вас с самого утра.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 18 июля для Стрельцов

Не стоит хвастать как потенциальными, так и уже свершившимися успехами перед людьми, которых вы плохо знаете: вполне возможно, что у них так называемый "дурной" глаз, последствия которого вы скоро почувствуете.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 18 июля для Козерогов

День благоприятен для работ по дому – особенно для тех занятий, которые вы долгое время откладывали по причине их трудоемкости или нехватки времени: сегодня они пойдут легко и просто – как по маслу.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 18 июля для Водолеев

Ссориться с окружающими вас людьми не стоит в любой день, но сегодня – особенно: любой разыгравшийся конфликт будет иметь долговременные и неприятные последствия, так что необходимо закончить перепалку миром.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 18 июля для Рыб

День, когда не стоит быть излишне критичными как к другим, так и к самим себе: нехитрую мысль о том, что каждый имеет право на свои ошибки и слабости, стоит принять как аксиому – без доказательств.

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