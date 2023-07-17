Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, когда планы нужно начинать воплощать в жизнь

День, когда планы – как профессионального, так и личного свойства – можно начинать постепенно воплощать в жизнь.

Торопиться не следует, поскольку сил для активных действий пока недостаточно, поэтому к поставленной цели нужно продвигаться, не торопясь – шаг за шагом. Важное значение приобретает информация, которая станет доступной в этот день: ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов – она поможет решить серьезный рабочий или житейский вопрос.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 июля для Овнов

Раздражительность, которая «накроет» вас с самого утра, может не самым лучшим образом отразиться на ваших отношениях с окружающими людьми: особенно это касается близких, конфликт с которыми затянется надолго.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 июля для Тельцов

Выбирая между умственным и физическим трудом, остановитесь на первом – сегодня вам под силу будет решить любую интеллектуальную задачу, что очень важно для вашей профессиональной деятельности.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 июля для Близнецов

Сегодня не стоит распылять свои силы на несколько задач разного рода и направленности – лучше сосредоточиться на одной, самой важной, и упорно и целенаправленно «бить» в одну точку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 июля для Раков

Успеха в любой сфере жизни и деятельности смогут только те представители вашего знака, которые уверены в себе и своих силах, поэтому тем, у кого есть проблема с самооценкой, необходимо над ней поработать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 июля для Львов

Деловые встречи, запланированные на этот день, лучше перенести на другой или на вторую его половину, когда раздражительность и несговорчивость, которые вы будете испытывать с утра, снизят свой градус.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 июля для Дев

Тем представителям вашего знака, кто давно подумывает о смене места жительства, могут активизировать свои действия в этом направлении – сегодня им может попасться неплохой вариант.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 июля для Весов

Попав в труднопроходимую ситуацию, обратитесь за помощью – лучше всего, к друзьям, но вполне возможно, что содействие вам окажут совершенно незнакомые – добрые – люди.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 июля для Скорпионов

С утра вам сегодня – разумеется, по возможности – лучше ни с кем не общаться – вряд ли вы сможете найти с кем-то общий язык, поэтому улаживание важных дел лучше перенести на вторую половину дня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 июля для Стрельцов

Нынешний день вам желательно разделить на две равные части: с утра ударно поработать – сил и энтузиазма вам хватит с лихвой, а после обеда – полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 июля для Козерогов

Велика вероятность появления человека из прошлой жизни, с которым вы когда-то, мягко говоря, не очень хорошо расстались: пришло время прояснить сложившуюся тогда ситуацию и помириться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 июля для Водолеев

Обстоятельства нынешнего дня позволит вам по-новому взглянуть на человека, в котором вы уверены, как в самом себе: увы, выводы, которые вы сделаете, неожиданно для вас окажется неутешительными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 июля для Рыб

Не самый лучший день для работы, но если вам не удастся от нее отвертеться, постарайтесь выбрать необременительное занятие, от которого ничего не зависит в вашей карьере – его вы не сможете завались.

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