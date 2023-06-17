Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно анализировать ошибки

В такие дни принято подводить итоги, анализировать ошибки и достижения, извиняться перед теми, кого обидели, и начинать строить планы на будущее. Новые проекты лучше не начинать – впрочем, в выходной день это вряд ли кому-то захочется делать, а вот накладывать последние штрихи на уже завершенную работу не возбраняется.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 июня для Овнов

Определяя свои будущие цели, важно определиться с тем, чего вы действительно хотите, а без чего вполне можете обойтись, поскольку эти желания навязаны вам другими людьми и СМИ.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 июня для Тельцов

Нынешний день – благо, его статус выходного этому поспособствует – желательно провести на природе: она поможет вам пополнить запасы энергии, которой хватит как минимум на всю последующую неделю.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 июня для Близнецов

Нынешний день благоприятен для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, но сначала необходимо "замолить" старые "грехи" – извиниться перед людьми, которых вы – вольно или невольно – обидели.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 июня для Раков

Нынешний день желательно посвятить составлению планов – с условием тщательной разработки каждого пункта – и определением стратегии и тактики их достижения, это облегчит работу на месяц вперед.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 июня для Львов

Делиться сокровенными мыслями сегодня – впрочем, как и всегда – можно только с теми, кому вы доверяете целиком и полностью, в противном случае ваш секрет может стать всеобщим достоянием.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 июня для Дев

Откажитесь от свойственного вам упрямства и признайтесь в совершенных вами ошибках: вы с удивлением обнаружите, насколько сильно – и кардинально – изменится к лучшему ваша жизнь.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 июня для Весов

Большую пользу для здоровья и настроения принесет умеренная физическая активность: неторопливая ходьба пешком, спортивные игры на свежем воздухе или прогулки пополнят необходимый вам запас энергии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 июня для Скорпионов

Нынешний день – если, разумеется, будет такая возможность – нужно провести у воды: морские волны или течение реки унесут прочь – пусть всего лишь в переносном смысле слова – все ваши печали.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 июня для Стрельцов

На вопрос, какую жизненную цель предпочесть, вам помогут ответить многочисленные знаки, которые будут в этот день посылать вам звезды: главное – обращать на них внимание и грамотно трактовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 июня для Козерогов

Не лучший день для серьезных разговоров с близкими людьми: даже если вы считаете, что пришла пора выяснить отношения, расставив точки над "и", перенесите беседу на другое время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 июня для Водолеев

День, когда стоит как можно меньше говорить и как можно больше слушать: именно так можно будет стать обладателем важных данных, которые просто так – не проговорившись – никто бы вам не предоставил.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 июня для Рыб

Впустить в жилье – и в жизнь – позитивную энергию можно будет, устроив дома генеральную уборку и избавившись от вещей, которые перестали быть нужны: от того, чем вы не пользовались год, можно смело избавляться.

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