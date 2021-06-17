Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно гнать от себя страхи и сомнения

День, когда людей будут атаковать страхи, тревоги, мрачные мысли и сомнения, их надо гнать прочь всеми возможными способами.

Особенно осторожными необходимо быть во всем, что касается денег, причем касается это даже самых незначительных финансовых операций – чересчур велик риск быть обманутыми, втянутыми в мошеннические операции или просто потерять средства.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 18 июня для Овнов

На сны, которые приснятся в эту ночь и вызовут серьезную тревогу, вашему знаку не следует обращать внимания – они вряд ли окажутся вещими, так что и переживать по их поводу не стоит.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 18 июня для Тельцов

Нежелательно общаться с людьми, пребывающими в плохом настроении: их негативный настрой и пессимистический взгляд на мир легко передадутся вам, поэтому нужно свернуть разговор, пока он не достиг критической точки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 18 июня для Близнецов

День, когда чрезвычайно важным для вас будет позитивное мышление: любые тревоги будут сбрасывать вас на негативные линии жизненных сценариев, поэтому необходимо их избегать.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 18 июня для Раков

Переживать внешний негатив лучше в любимых вами условиях – в своем собственном доме: как известно, там и стены помогают, поэтому, несмотря ни на что, на душе у вас будет легко и приятно.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 18 июня для Львов

Вам – особенно тем, кто занимается интеллектуальным трудом – звезды настоятельно рекомендуют сменить его на активную физическую работу – она станет для них прекрасным отдыхом.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 18 июня для Дев

Нежелательно реагировать на недружественные выпады окружающих вас людей, в которых сегодня не будет недостатка: адекватного ответа вы им все равно не дадите, а энергию потратите впустую.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 18 июня для Весов

Звезды рекомендуют вам сегодня как можно больше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: делайте больше перерывов, во время которых желательно выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 18 июня для Скорпионов

Если в вашем окружении есть токсичные люди, постарайтесь избегать общения с ними: они будут сознательно искать конфликта, вступив в который, вы почувствуете себя совершенно обессиленными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 18 июня для Стрельцов

Плохое настроение развеется, как только вы возьмете себя в руки и начнете активно действовать: делать свою основную работу, убирать в квартире или готовить пищу на неделю вперед.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 18 июня для Козерогов

Тревожные мысли, которые будут возникать время от времени, необходимо заглушать вашим любимым занятием – работой: чем больше задач вы выполните, тем меньше времени останется на переживания и размышления.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 18 июня для Водолеев

Не стоит носить с собой крупную сумму денег и надевать дорогие украшения – слишком уж велик риск потерять их или стать жертвой мошенников и банальных грабителей-карманников.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 18 июня для Рыб

Самокритика – вещь полезная, но только не в этот день: сегодня вы можете не удержаться и зайти в этом смысле чересчур далеко, что не лучшим образом скажете на вашей самооценке и, как следствие, делах.

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