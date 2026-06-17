- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 461
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: день, когда придется сделать выбор между добром и злом.
День, когда каждому из нас, хотим мы того или нет, придется сделать важный выбор — между добром и злом.
Зло может действовать активно — притворяясь добром и навязывая себя, добро же может скромно «стоять» в сторонке. считая, что все позитивные стороны очевидны и в лишней рекламе не нуждаются.
Итоговое решение во многом повлияет на нашу последующую жизнь, поэтому беспечности и легкомыслия ни в коем случае допускать нельзя.
Овен
День благоприятен для активных действий, касающихся профессиональной деятельности: можно переходить на новое место работы, приступать к реализации нового проекта и затевать основательную уборку в доме.
Телец
Плохое настроение, которое может с головой накрыть представителей знака в этот день, не должно отражаться на окружающих людях — особенно это касается родных и близких, которые не ожидают от вас негатива.
Близнецы
Негативные эмоции будут сменяться позитивными, и такие эмоциональные «качели» могут стать причиной нервного срыва — чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать свои чувства, выравнивая их фон.
Рак
Не стоит — даже если будет очень хотеться — отвечать злом на зло, а резкостью на резкость, добром это не закончится: попробуйте улыбнуться в ответ на чей-то злобный жест, и вы увидите, как искренне он изумится.
Лев
Не спешите тратить деньг на вещи, необходимость которых не очевидна для вас на все сто процентов: слишком велика вероятность буквально выбросить их на ветер, приобретя то, чем вы никогда е станете пользоваться.
Дева
Нежелательно бросать начатое дело на полпути — если энергии для работы совсем не останется, имеет смысл взять небольшой тайм-аут, передохнуть, а потом — с новыми силами — снова взяться за выполнение задания.
Весы
В конфликте между близкими вам людьми желательно соблюдать нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обозлите второго, а снова наладить с ним отношения будет непросто.
Скорпион
Не стоит отметать критику, которую вы можете услышать в свой адрес от кого-то из окружающих вас людей: важно не только внимательно прислушаться к ней, но и сделать правильные — конструктивные — выводы.
Стрелец
Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: улучшая результат, которого вы добились, до бесконечно, только потратите даром время — остановитесь на первоначальном финале.
Козерог
Необдуманные — спонтанные — слова близкого человека могут стать для вас настоящим откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, — скорее всего, открытие будет очень приятным.
Водолей
Кипучую энергию нынешнего дня необходимо направить на решение конкретных задач, в противном случае она, вырвавшись из-под контроля, может принести вам серьезные проблемы — в том числе, и в личной жизни.
Рыбы
С начальством сегодня — впрочем, как и всегда — лучше не пререкаться: скорее всего, оно будет находиться не в самом добром расположении духа, а, значит, сделает вам выговор ни за что — придравшись к любой мелочи,
Читайте также:
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех