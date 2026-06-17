Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: день, когда придется сделать выбор между добром и злом.

Роза / © ТСН

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Зло может действовать активно — притворяясь добром и навязывая себя, добро же может скромно «стоять» в сторонке. считая, что все позитивные стороны очевидны и в лишней рекламе не нуждаются.

Итоговое решение во многом повлияет на нашу последующую жизнь, поэтому беспечности и легкомыслия ни в коем случае допускать нельзя.

Овен

День благоприятен для активных действий, касающихся профессиональной деятельности: можно переходить на новое место работы, приступать к реализации нового проекта и затевать основательную уборку в доме.

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Телец

Плохое настроение, которое может с головой накрыть представителей знака в этот день, не должно отражаться на окружающих людях — особенно это касается родных и близких, которые не ожидают от вас негатива.

Близнецы

Негативные эмоции будут сменяться позитивными, и такие эмоциональные «качели» могут стать причиной нервного срыва — чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать свои чувства, выравнивая их фон.

Рак

Не стоит — даже если будет очень хотеться — отвечать злом на зло, а резкостью на резкость, добром это не закончится: попробуйте улыбнуться в ответ на чей-то злобный жест, и вы увидите, как искренне он изумится.

Лев

Не спешите тратить деньг на вещи, необходимость которых не очевидна для вас на все сто процентов: слишком велика вероятность буквально выбросить их на ветер, приобретя то, чем вы никогда е станете пользоваться.

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Дева

Нежелательно бросать начатое дело на полпути — если энергии для работы совсем не останется, имеет смысл взять небольшой тайм-аут, передохнуть, а потом — с новыми силами — снова взяться за выполнение задания.

Весы

В конфликте между близкими вам людьми желательно соблюдать нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обозлите второго, а снова наладить с ним отношения будет непросто.

Скорпион

Не стоит отметать критику, которую вы можете услышать в свой адрес от кого-то из окружающих вас людей: важно не только внимательно прислушаться к ней, но и сделать правильные — конструктивные — выводы.

Стрелец

Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: улучшая результат, которого вы добились, до бесконечно, только потратите даром время — остановитесь на первоначальном финале.

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Козерог

Необдуманные — спонтанные — слова близкого человека могут стать для вас настоящим откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, — скорее всего, открытие будет очень приятным.

Водолей

Кипучую энергию нынешнего дня необходимо направить на решение конкретных задач, в противном случае она, вырвавшись из-под контроля, может принести вам серьезные проблемы — в том числе, и в личной жизни.

Рыбы

С начальством сегодня — впрочем, как и всегда — лучше не пререкаться: скорее всего, оно будет находиться не в самом добром расположении духа, а, значит, сделает вам выговор ни за что — придравшись к любой мелочи,

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