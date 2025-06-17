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Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: когда чужую тайну нельзя использовать во вред
Энергетика дня усиливает умственные и интеллектуальные способности, чем необходимо воспользоваться в обязательном порядке.
Он идеально подходит для начала обучения на разного рода курсах и тренингах, можно также начинать готовиться к экзаменам, цель которых — получение высшего образования, как первого, так и повторного.
Те, у кого нет такого желания или возможностей ввязываться в длительный процесс получения новых знаний, могут заняться самообразованием — оно окажется не менее результативным. Неожиданно открывшуюся чужую тайну нельзя использовать во вред тому, кому она принадлежит это опасно для того, кто выдаст чужой секрет.
Овен
Красноречие и убедительность, которыми вы будете обладать в этот день, позволят вести споры и диспуты на любом — даже очень серьезным т высоком — уровне, вы неизменно будете выходить из них победителем.
Телец
Родных и друзей нежелательно обманывать всегда, но сегодня ложь — категорическое табу, даже если вам покажется, что, обманывая их, вы преследуете благие цели — такая «тактика» может привести к ссоре.
Близнецы
Память сегодня будет работать отменно — воспользуйтесь этим ее качеством, чтобы запомнить большой объем информации, это пригодится всем, но особенно тем, кто сейчас учится или готовится к сдаче экзаменов.
Рак
Возможно, кому-то из ваших друзей в этот день понадобится помощь — постарайтесь не затягивать этот процесс и максимально быстро и в полной мере оказать ее, доброе дело в бдущем обязательно вам зачтется.
Лев
Не самый лучший день для реализации нового проекта — в силу самых разных причин большого успеха звезды ему не обещают, лучше заняться уже начатыми делами — их обязательно нужно довести до ума.
Дева
Несмотря на то, что факты, которые станут вам известны в этот день, на первый взгляд могут показаться незначительными, важно внимательно отнестись к ним — со временем вы оцените их высокую значимость.
Весы
Разговоры с теми, кто — как назло! — будет отвлекать вас от работы, вполне могут подождать до вечера, а то и до завтрашнего дня, а вот задачи, которые поставит перед вами начальство, необходимо выполнить как можно быстрее.
Скорпион
Не стоит никому рассказывать о ставших вам известными чужих секретах, даже если вам кажется, что собеседник проверен, надежен и ни в коем случае не проговорится — рискуете попасть в неприятную ситуацию.
Стрелец
День, когда можно и нужно заниматься вашим любимым занятием — мечтать: визуализируя то, о чем давно мечтаете, в результате вы — к своей большой радости — вскоре можете стать его счастливым обладателем.
Козерог
Подучив задание о начальства, не торопитесь его выполнять — потяните время, сколько сможете: в течение дня исходящий от руководства «ветер» может несколько раз перемениться, и оно перестанет быть актуальным.
Водолей
Энергия, необходимая на осуществление важных дел, в этот день будет стремиться к нулю, поэтому не стоит набрасываться на работу как голодный на еду — день лучше провести время, решая только самые простые вопросы.
Рыбы
Не только можно, но и нужно передавать свой ценный опыт тем, кто в этом нуждается: например, если вам предложат прочесть курс лекций студентам, соглашайтесь — вам это будет так же интересно, как и им.
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