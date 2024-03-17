Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут преследовать страхи

Один из самых сложных дней лунного календаря, в течение которого каждый человек чувствует себя некомфортно.

Главной опасностью являются иррациональные немотивированные страхи, которые будут преследовать даже не склонных к ним людей. Бороться с ними особенно трудно, поскольку они не имеют под собой реального основания, которое можно было бы исправить и вздохнуть с облегчением. Единственный способ справиться с многочисленными маниями – переждать, пока они – как любое влияние лунных энергий – сойдут на нет, а это случится уже на следующий день.

Овен

Не стоит заниматься самокритикой: во-первых, она вам не свойственна, а значит, вы вряд ли преуспеете в этом занятии, а во-вторых, у вас объективно нет для нее повода – вы все делаете так, как надо, и даже лучше.

Телец

Необходимо проявлять осторожность во всем, что касается финансов – например, не стоит выходить из дома с крупной суммой денег, если, конечно, вы не хотите глупо с ней расстаться – например, потерять.

Близнецы

От грустных и тревожных мыслей, которые неизбежны в этот день, вас может спасти только работа: она привлечет ваше внимание и отвлечет от негатива, что сегодня имеет огромное значение.

Рак

Депрессией, которая может накрыть вас с самого утра, нужно уметь управлять, иначе она столкнет вас в настоящую бездну отчаяния: кстати, это не так сложно, как кажется – опробуйте сосредоточиться на чем-то приятном.

Лев

Общение с токсичными людьми опасно всегда, но сегодня – особенно: они могут "похитить" у представителей вашего знака массу энергии, которая необходима вам как для работы, так и домашних дел.

Дева

В этот день вам не захочется покидать родные стены, и звезды считают, что это правильное решение – так у вас меньше шансов столкнуться с чем-то неприятным, но это не повод вести сидячий образ жизни – надо двигаться.

Весы

Нежелательно общаться с людьми, которые не испытывают к вам добрых чувств: возможно, они захотят спровоцировать вас на "выброс" негативной энергии, что плохо отразится на вашей репутации в глазах окружающих.

Скорпион

От интеллектуального труда, даже если с ним непосредственно связана ваша профессиональная деятельность, сегодня желательно отказаться – слишком велика вероятность сделать одну, но важную и обидную ошибку.

Стрелец

Главное качество, без которого вам не обойтись в этот день – бдительность: в отличие от других представителей Зодиака, вас может ожидать реальная опасность, но если вы проявите осторожность, она пройдет стороной.

Козерог

Не стоит тратить свое время на людей, цель которых – "выплеснуть" на вас свое плохое настроение: потраченные на них эмоции пригодятся вам как для успешной работы, так и для счастливой личной жизни.

Водолей

Представителям вашего знака сегодня важно вспомнить о такой полезной вещи, как позитивное мышление – оно поможет вам отрешить от негатива, в котором не будет недостатка в этот день, и обратить внимание на хорошее.

Рыбы

Насколько бы тревожными ни были сны, которые подсознание "покажет" вам нынешней ночью, переживать по их поводу не следует – к реальности они не будут иметь никакого отношения, а, значит, беспокоиться не о чем.

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