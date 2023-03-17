Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: день, когда не избежать ссор и конфликтов

Психика становится крайне уязвимой, поэтому очень важно не задевать чувства других людей несправедливыми упреками, обидными намеками, обманом, недовольством, подозрениями и прямым обвинением в неблаговидных поступках. Да и самим в свое очередь желательно быть сдержанными и не принимать на свой счет сказанные в запале слова или необдуманные и неосторожные действия.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 марта для Овнов

За серьезные дела – даже если они касаются всего лишь домашних хлопот – сегодня лучше не браться, успехом они не увенчаются, поэтому нужно сосредоточиться на решении мелких бытовых вопросов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

Не стоит брать на себя чужие обязанности, даже если речь идет о ваших близких – муже или детях: они должны знать, каковы их обязанности по дому и чем они могут в этом смысле вам помочь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

Поскольку полностью отключить голову нельзя, профессиональные идеи будут приходить в нее, несмотря на выходные: не стоит сходу отказываться ни от одной из них – самая непривлекательная может оказаться гениальной.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 марта для Раков

Энергию, которая будет буквально переполнять вас, тем не менее, нужно расходовать экономно, не набрасываясь на все дела по дому сразу, а выстраивая их по степени приоритетности.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 марта для Львов

Велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций – несмотря на неожиданность, не стоит их опасаться: скорее всего, они станут предвестниками приятных перемен – прежде всего в личной жизни.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 марта для Дев

Принимать сегодня важные решения, мягко говоря, нежелательно: вам не удастся на сто процентов верно оценить все доводы за и против, поэтому слишком велика вероятность ошибки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 марта для Весов

С близким человеком – если он, конечно, вам дорог – сегодня желательно общаться как можно меньше: поссорившись в этот день, вы помиритесь нескоро, так что лучше не рисковать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

Возможно, кто-то из окружающих решит действовать против вас вашими же методами, используя язвительные шутки и колкие замечания: постарайтесь не реагировать – так они быстрее от вас отстанут.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Нынешний день – благо, он выходной – желательно провести с семьей: надо непременно уделить время детям, пожилым родителям и, конечно же, любимому человеку, с которым вы в последнее время видитесь нечасто.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Несмотря на выходной, не стоит убивать время, тратя его на пустопорожние разговоры, просмотр страниц в социальных сетях – лучше потратить силы на уборку в доме, после которой станет легче дышать – во всех смыслах слова.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

Общение с малознакомыми – или незнакомыми – людьми может привести к серьезному конфликту с непредсказуемыми последствиями, поэтому, как говорил классик, "не разговаривайте с неизвестными".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Помните о том, что проблемы необходимо решать по мере их возникновения: не стоит беспокоиться по поводу того, что еще не произошло, а возможно, и не произойдет, надо беречь нервы.

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