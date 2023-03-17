Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: день, когда не избежать ссор и конфликтов

День негативной космической энергетики, которому сопутствует плохое настроение, неизменно приводящее к ссорам и конфликтам.
Психика становится крайне уязвимой, поэтому очень важно не задевать чувства других людей несправедливыми упреками, обидными намеками, обманом, недовольством, подозрениями и прямым обвинением в неблаговидных поступках. Да и самим в свое очередь желательно быть сдержанными и не принимать на свой счет сказанные в запале слова или необдуманные и неосторожные действия.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 марта для Овнов
За серьезные дела – даже если они касаются всего лишь домашних хлопот – сегодня лучше не браться, успехом они не увенчаются, поэтому нужно сосредоточиться на решении мелких бытовых вопросов.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 марта для Тельцов
Не стоит брать на себя чужие обязанности, даже если речь идет о ваших близких – муже или детях: они должны знать, каковы их обязанности по дому и чем они могут в этом смысле вам помочь.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 марта для Близнецов
Поскольку полностью отключить голову нельзя, профессиональные идеи будут приходить в нее, несмотря на выходные: не стоит сходу отказываться ни от одной из них – самая непривлекательная может оказаться гениальной.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 марта для Раков
Энергию, которая будет буквально переполнять вас, тем не менее, нужно расходовать экономно, не набрасываясь на все дела по дому сразу, а выстраивая их по степени приоритетности.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 марта для Львов
Велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций – несмотря на неожиданность, не стоит их опасаться: скорее всего, они станут предвестниками приятных перемен – прежде всего в личной жизни.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 марта для Дев
Принимать сегодня важные решения, мягко говоря, нежелательно: вам не удастся на сто процентов верно оценить все доводы за и против, поэтому слишком велика вероятность ошибки.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 марта для Весов
С близким человеком – если он, конечно, вам дорог – сегодня желательно общаться как можно меньше: поссорившись в этот день, вы помиритесь нескоро, так что лучше не рисковать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 марта для Скорпионов
Возможно, кто-то из окружающих решит действовать против вас вашими же методами, используя язвительные шутки и колкие замечания: постарайтесь не реагировать – так они быстрее от вас отстанут.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 марта для Стрельцов
Нынешний день – благо, он выходной – желательно провести с семьей: надо непременно уделить время детям, пожилым родителям и, конечно же, любимому человеку, с которым вы в последнее время видитесь нечасто.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 марта для Козерогов
Несмотря на выходной, не стоит убивать время, тратя его на пустопорожние разговоры, просмотр страниц в социальных сетях – лучше потратить силы на уборку в доме, после которой станет легче дышать – во всех смыслах слова.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 марта для Водолеев
Общение с малознакомыми – или незнакомыми – людьми может привести к серьезному конфликту с непредсказуемыми последствиями, поэтому, как говорил классик, "не разговаривайте с неизвестными".
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 марта для Рыб
Помните о том, что проблемы необходимо решать по мере их возникновения: не стоит беспокоиться по поводу того, что еще не произошло, а возможно, и не произойдет, надо беречь нервы.
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