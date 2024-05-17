Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем впечатлительными и уязвимыми

Любая двусмысленная и – особенно! – неприятная ситуация может пугать или раздражать, но, поскольку такая реакция будет обусловлена влиянием Луны, бороться с ней бесполезно, а вот минимизировать, сократив столкновения с неприятными факторами, не только можно, но и нужно. Не стоит также позволять себе негативные высказывания и критические замечания в чей-то адрес – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Овен

Звезды не советуют вам сегодня кого-либо обсуждать: спустя некоторое время жизнь может поставить вас в ситуацию, аналогичную той, в которой находится судимый вами человек, и неизвестно, как вы из нее выберетесь.

Телец

Гневливость, которая будет присуща вам сегодня, негативно скажется не только на ваших отношениях с окружающими людьми, но и на вашем здоровье – сильные негативные эмоции никого не оздоравливают.

Близнецы

Представители вашего знака не выносят одиночества – им постоянно нужно с кем-то общаться, но сегодня нужно ограничить встречи и разговоры – их результат вряд ли вас порадует.

Рак

Испытывая непреодолимое желание жалеть себя, которое у вас возникает чаще, чем у представителей других знаков Зодиака, постарайтесь все-таки воспротивиться ему – не стоит доводить себя до депрессии.

Лев

Не планируйте на этот день многого, даже если речь будет идти всего лишь о бытовых делах: довести их до ума не удастся, и это может стать причиной недовольства собой и, как следствие, плохого настроения.

Дева

Если вы не хотите рассориться с членами вашей семьи всерьёз и надолго, ограничьте общение с теми, кем действительно дорожите: обидно будет разрушить отношения из-за мелкого, незначительного повода.

Весы

Проанализировав всего, что вы сделали в предыдущий рабочий период, вы сможете не только обнаружить ошибки, но и уже в начале следующей рабочей недели исправить их, за что скажете себе спасибо.

Скорпион

Девизом представителей вашего знака сегодня должны стать слова "терпение и еще раз терпение": возможно, окружающие будут вас раздражать, но стоит подумать о том, что вы тоже не подарок в красочной коробке.

Стрелец

Посвятите нынешний день – как и положено выходному – полноценному отдыху: будет он активным или пассивным, выбирать только вам, главное, чтобы он помог вам восстановить силы – как физические, так и моральные.

Козерог

Помогая человеку, который обратится к вам с соответствующей просьбой, сделайте все, что от вас зависит, но не жертвуйте при этом собственными интересами – такой ваш поступок никто не оценит.

Водолей

Давай ответ на важный – скорее всего, житейский – вопрос, обратитесь за советом к внутреннему голосу: его "мнение" может оказаться неожиданным, но к нему стоит прислушаться.

Рыбы

Не торопитесь совершать поступок, на котором будут настаивать окружающий вас люди: то, что желательно для них, вам может оказаться совсем не выгодно, так что не стоит действовать во вред себе.

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