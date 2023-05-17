Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: день, когда придется вернуться с небес на землю

День, энергетика которого, образно говоря, возвращает нас с небес на землю – то есть, меняет мечты и иллюзии на реальность.

Нежелательно сосредотачиваться на прошлом, каким бы богатым событиями и эмоционально наполненным оно ни было, ориентиром должен служить завтрашний и – особенно – сегодняшний день: самое важное – получать удовольствие от того, что происходит сейчас, а не того, что безвозвратно прошло. Можно благоустраивать окружающий мир – прежде всего на микроуровне: убирая в своем доме или делая в нем ремонт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 мая для Овнов

День, когда представителям вашего знака, придется "пожинать" то, что вы энное время назад "посеяли": хорошо, если в списке сделанного будут числиться преимущественно добрые дела.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 мая для Тельцов

Не стоит переживать по поводу событий этого дня, которые на первый взгляд могут показаться вам неприятностями: на самом деле они изменят вашу жизнь к лучшему, в чем вы довольно быстро убедитесь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 мая для Близнецов

Даже если у вас накопилось множество бытовых дел, требующих немедленного вмешательства, лучше на время их отложить, а сегодняшний день посвятить отдыху или приятному занятию – например, своему хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 мая для Раков

Прислушиваясь к своему внутреннему голосу, постарайтесь не ставить его мнение во главу угла: сегодня оно не является единственно правильным, поэтому не отклоняйте доводы разума.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 мая для Львов

День как будто бы предназначен для благотворительности, которую вы – с присущей вам широтой души и жестов – любите и умеете оказывать, поэтому сегодня не сдерживайте себя: чем больше хорошего осуществите, тем лучше.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 мая для Дев

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, буквально обречено на успех, поэтому нужно работать, не теряя времени: упущенный в это время шанс, скорее всего, уже не повторится.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 мая для Весов

Общаясь с окружающими вас людьми – даже не самыми приятными, – постарайтесь держать себя в руках: выйдя из состояния спокойствия и душевного равновесия, вы долго не сможете снова его обрести.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 мая для Скорпионов

Велика вероятность того, что сегодня вам придется принять важное жизненное – или профессиональное – решение, постарайтесь отсрочить этот процесс хотя бы на день – сегодня велика вероятность ошибки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 мая для Стрельцов

Не стоит отказывать в помощи другу, который сегодня может обратиться к вам за ней: пройдет совсем немного времени, и его содействие понадобится уже вам – подумайте об этом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 мая для Козерогов

Займитесь бытовыми хлопотами, и от плохого настроения, которое будет досаждать вам с самого утра, не останется и следа – почему бы не использовать такой простой и эффективный способ.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 мая для Водолеев

К предложению занять более высокую должность или перейти на другую работу необходимо отнестись с максимальным вниманием: оно откроет перед вами не только финансовые, но и профессиональные перспективы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 мая для Рыб

Если появится хоть малейшая возможность взять отгул, посвятите день отдыху на природе: там вы сможете отдохнуть не только физически, но и морально – ваши мысли выстроятся в стройный ряд.

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