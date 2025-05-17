Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: день, когда у всех появится жажда бурной деятельности

Гороскоп на 18 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Несмотря на огромный объем энергии, использовать ее нужно разумно — не следует позволять себе резких движений и слов, это может негативно сказаться на нашей деятельности и жизни в целом. Чем бы мы ни занимались в этот — выходной — день, нежелательно останавливаться на достигнутом, менять приоритеты, отказываться от поставленных целей — даже уборку, которую многие захотят сделать, нужно обязательно довести до конца.

Овен

Необходимо будет проявить качество, за которое представителей знака обычно ругают, — фирменное упрямство, без него вы не сможете настоять на своем в отношениях с окружающими — особенно любимыми — людьми.

Телец

Не стоит проявлять слабость и позволять другим людям садиться себе на голову: скорее всего, они захотят, чтобы вы выполнили за них их обязанности — дайте им возможность справиться с ними самостоятельно.

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Близнецы

Постарайтесь сегодня никого не обманывать даже в мелочах: ложь, сказанная один раз, потянет за собой целую паутину, выбраться из которой — по самым разным причинам — окажется более чем затруднительно.

Рак

Ни в коем случае нельзя допускать несправедливости по отношению к себе и близким вам людям — столкнувшись с такой ситуацией, немедленно пресекайте любые попытки окружающих нанести обиду вашей семье.

Лев

Не стоит демонстрировать вашу самоуверенность и, как следствие, надменность близким вам людям, если, конечно, вы не хотите обидеть их всерьез и надолго: на примирение уйдет много времени и усилий

Дева

Мощный всплеск энергии, который вы почувствуете в этот день, рекомендуется направить на подготовку к переменам, о которых вы давно мечтаете — например, на поиск новой, подходящей вам работы.

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Весы

В конфликтных ситуациях с любимым человеком используйте весь отпущенный вам природой дипломатический потенциал, чтобы разрешить ситуацию миром — оскорблений он вам не простит.

Скорпион

В выходной день удача будет сопутствовать вам, прежде всего, в личных отношениях, поэтому постарайтесь не упустить счастливый шанс урегулировать жизненные обстоятельства именно на этом уровне.

Стрелец

Хорошее время проявить таланты, которые вы долгое время скрывали от окружающих, — вполне возможно, что в самом скором времени вам удастся сделать их новой профессией и достичь в ней невиданных высот.

Козерог

Не окропитесь соглашаться на «заманчивое» финансовое предложение, которое может сделать вам малознакомый человек: скорее всего, он окажется мошенником, а впредь осторожнее выбирайте новых знакомых.

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Водолей

Не стоит никому рассказывать о своих ближайших жизненных планах — со словами может уйти моральные силы, необходимые для их успешной реализации, и вы в результате останетесь ни с чем.

Рыбы

Большую часть времени — благо, на календаре выходной — необходимо посвятить общению с близкими друзьями и родственниками: в последнее время вы — в силу уважительны причин — не баловали их своим вниманием.

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