Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя давить на окружающих

День, когда нельзя добиваться своих – даже самых благородных – целей любой ценой: звезды такое поведение не одобрят.

Нельзя ни к чему принуждать окружающих людей, давить на них или заставлять что-то делать против их воли – рано или поздно за такое поведение придется отвечать. Нежелательно также отправляться в деловые поездки и путешествия – их результат вряд ли оправдает ожидания.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 ноября для Овнов

К высказываниям окружающих вас людей нужно прислушиваться только в том случае, если их автор является для вас авторитетом, мнением остальных вполне можно пренебречь, особенно если они плохо знают вас, а вы – их.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 ноября для Тельцов

Браться за новые дела, даже если они кажутся вам весьма перспективными, стоит только в том случае, если во всех своих предыдущих проектах вы поставили финальную точку, а иначе на успех рассчитывать не придется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 ноября для Близнецов

Звезды обещают вам успех во всех сферах жизни, но особенно плодотворным обещает стать обустройство вашего жилья: даже к такому сложному – особенно в наше время – делу, как ремонт, можно приступать без опаски.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 ноября для Раков

Если у вас есть заветная мечта, в этот день можете смело приступать к ее воплощению в жизнь: обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом для того, чтобы все сложилось так, как хочется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 ноября для Львов

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому если вы давно рассчитываете на какую-то прибыль – например, увеличение заработной платы – смело готовьтесь принимать такой дар от звезд.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 ноября для Дев

Хорошее время для того, что обычно называют "встречей с прекрасным": проведя день за решением профессиональных вопросов, вечер желательно посвятить походу в театр или кино – яркие впечатления вам обеспечены.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 ноября для Весов

Сегодня не стоит ограничивать себя в намерениях – причем не только профессионального, но и личного свойства: чем смелее будут ваши замыслы, тем более легким неожиданно окажется их воплощение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 ноября для Скорпионов

Не стоит портить отношения с окружающими – особенно близкими людьми – только потому, что с утра вас преследует плохое настроение: уже завтра оно улучшится, а конфликт еще долго будет отравлять вам существование.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 ноября для Стрельцов

День, когда не только можно, но и нужно составлять планы на ближайшее будущее – скажем, на месяц: самое главное, определить, какие задачи в это время будут для вас приоритетными, а остальное подстроить под них.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 ноября для Козерогов

Максимум времени сегодня рекомендуется провести со своими родственниками – особенно это касается пожилых людей: дайте им таким образом понять, насколько они дороги вам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 ноября для Водолеев

Прислушивайтесь к словам коллег во всем, что касается профессиональных вопросов: велика вероятность того, что кто-то из них ненароком подскажет вам перспективную идею, которую останется только воплотить в жизнь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 ноября для Рыб

День благоприятен для руководителей – особенно тех, кто сейчас набирает в свою команду новых сотрудников: сегодня им удастся найти не просто исполнительных работников, а единомышленников.

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