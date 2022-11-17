Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя давить на окружающих

День, когда нельзя добиваться своих – даже самых благородных – целей любой ценой: звезды такое поведение не одобрят.
Нельзя ни к чему принуждать окружающих людей, давить на них или заставлять что-то делать против их воли – рано или поздно за такое поведение придется отвечать. Нежелательно также отправляться в деловые поездки и путешествия – их результат вряд ли оправдает ожидания.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 ноября для Овнов
К высказываниям окружающих вас людей нужно прислушиваться только в том случае, если их автор является для вас авторитетом, мнением остальных вполне можно пренебречь, особенно если они плохо знают вас, а вы – их.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 ноября для Тельцов
Браться за новые дела, даже если они кажутся вам весьма перспективными, стоит только в том случае, если во всех своих предыдущих проектах вы поставили финальную точку, а иначе на успех рассчитывать не придется.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 ноября для Близнецов
Звезды обещают вам успех во всех сферах жизни, но особенно плодотворным обещает стать обустройство вашего жилья: даже к такому сложному – особенно в наше время – делу, как ремонт, можно приступать без опаски.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 ноября для Раков
Если у вас есть заветная мечта, в этот день можете смело приступать к ее воплощению в жизнь: обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом для того, чтобы все сложилось так, как хочется.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 ноября для Львов
День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому если вы давно рассчитываете на какую-то прибыль – например, увеличение заработной платы – смело готовьтесь принимать такой дар от звезд.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 ноября для Дев
Хорошее время для того, что обычно называют "встречей с прекрасным": проведя день за решением профессиональных вопросов, вечер желательно посвятить походу в театр или кино – яркие впечатления вам обеспечены.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 ноября для Весов
Сегодня не стоит ограничивать себя в намерениях – причем не только профессионального, но и личного свойства: чем смелее будут ваши замыслы, тем более легким неожиданно окажется их воплощение.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 ноября для Скорпионов
Не стоит портить отношения с окружающими – особенно близкими людьми – только потому, что с утра вас преследует плохое настроение: уже завтра оно улучшится, а конфликт еще долго будет отравлять вам существование.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 ноября для Стрельцов
День, когда не только можно, но и нужно составлять планы на ближайшее будущее – скажем, на месяц: самое главное, определить, какие задачи в это время будут для вас приоритетными, а остальное подстроить под них.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 ноября для Козерогов
Максимум времени сегодня рекомендуется провести со своими родственниками – особенно это касается пожилых людей: дайте им таким образом понять, насколько они дороги вам.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 ноября для Водолеев
Прислушивайтесь к словам коллег во всем, что касается профессиональных вопросов: велика вероятность того, что кто-то из них ненароком подскажет вам перспективную идею, которую останется только воплотить в жизнь.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 ноября для Рыб
День благоприятен для руководителей – особенно тех, кто сейчас набирает в свою команду новых сотрудников: сегодня им удастся найти не просто исполнительных работников, а единомышленников.
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