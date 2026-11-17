Красные ягоды в изморози / © Credits

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Из этого следует, что время благоприятно для занятий благотворительностью, причем касаться она может любых категорий обездоленных — как людей, так и бездомных животных.

В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие — работа по необходимости не принесет хорошего результата.

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Овен

Солидные денежные поступления, которые могут поступить на карту в этот день, необходимо тратить крайне экономно: сегодня можно безрассудно прокутить все, о чем впоследствии наверняка придется пожалеть.

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Телец

Друга или возлюбленного, который в этот день решит признать свою вину и помириться, ни в коем случае нельзя отталкивать — возможно, он действительно понял, в чем был неправ, и решил все исправить.

Близнецы

К соблазнам, которые — как сети — могут расставлять представителям знака окружающие — особенно недоброжелательно настроенные — люди, необходимо отнестись с осторожностью: выгода от них окажется сомнительной.

Рак

Сегодня вполне возможна встреча с былой любовью, вот только она вряд ли вернет в жизнь представителей знака прежние романтические отношения, зато воспоминания, которые она подарит, будут для вас необычайно важны.

Лев

День благоприятен для занятий, до которых — по самым разным причинам — до сих пор не доходили руки: можно, например, тщательно убрать в доме или обновить примелькавшийся, а потому поднадоевший текстиль.

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Дева

Время идеально подходит для выяснения отношений с начальством: если вы давно собирались предложить ему свою новую — перспективную — идею или попросить долгожданного увеличения зарплаты, не упустите благоприятный шанс.

Весы

Работа не должна быть помехой общению с близкими людьми, которых вы — в силу своей постоянной занятости — в последние время отодвинули на второй, а то и третий — план: сегодня подходящее время для того, чтобы исправить ситуацию.

Скорпион

Наладить отношения с близким человеком, с которым вы, несмотря на взаимную симпатию, умудрились в пух и прах рассориться ссориться в последнее время, можно будет, не затаивая зло, а спокойно обсудив сложившуюся ситуацию.

Стрелец

Плохое самочувствие, которое вы внезапно можете почувствовать в этот день, скорее всего, будет обусловлено обыкновенным переутомлением, так что стоит сбавить обороты и не только работать, но и отдыхать.

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Козерог

Представителям знака, которые давно готовились к реализации нового профессионального проекта, главное — не упустить важный шанс, который представится им сегодня, и практически сразу же начать работать в этом направлении.

Водолей

Лучшее лекарство от негативной энергетики, мешающей с оптимистической точки зрения смотреть на окружающий мир и — что особенно важно — свое в нем место, — занятие любимым делом, на которое обязательно нужно найти время.

Рыбы

Нынешний день звезды рекомендуют посвятить приведению в полный порядок своего жилья: если на серьезную уборку времени и сил не хватит, желательно хотя вымыть полы и окна — дом сразу же станет гораздо светлее, а его хозяева — успешнее.

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