Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставаться позитивным

День, когда необходимо держать ровный – не положительный и не отрицательный – фон.

Особенно это касается общения с окружающими людьми, поэтому нужно максимально его сократить, что в выходной день будет совсем несложно. Новые идеи, которые придут в голову, будут преимущественно бытового характера – можно воплощать в жизнь сразу, без предварительной подготовки. В таком случае позитивные жизненные перемены, которые вероятны в это время, получат право на жизнь – причем исключительно в нашем собственном исполнении.

Овен

В общении с окружающими людьми необходимо соблюдать дистанцию, причем как в переносном, так и в прямом смысле слова – нельзя позволять другим приближаться, нарушая вашу ауру.

Телец

Даже с учетом того, что на календаре – выходной день, а стало быть, свободного времени у вас больше, чем в будний, тратить его на пустые разговоры не стоит – лучше просто отдохнуть.

Близнецы

Не старайтесь казаться не таким, какие вы есть, преувеличивая достоинства и преуменьшая недостатки: в этом смысле вы можете обмануть окружающих, но не себя, поскольку очень хорошо все о себе знаете.

Рак

Несмотря на статус выходного, нынешний день нуждается в плане действий, в противном случае он пройдет бессистемно и бестолково, а значит, не принесет вам ни пользы, ни удовольствия.

Лев

Соблазн откровенно сказать окружающим вас людям все, что вы о них думаете – прежде всего в негативном ключе, – будет велик, но, возможно, стоит сдержать себя – помириться после такой ссоры будет сложно.

Дева

День может принести понимание, что в какой-то момент вы на жизненном пути свернули не в ту сторону: сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ошибку.

Весы

День, когда очень важно обращать внимание на то, что принято называть предчувствием – оно станет подсказкой подсознания, которое пытается помочь вам сориентироваться в сложившихся жизненных обстоятельствах.

Скорпион

Представителям вашего знака, которые умудрились в последнее время поссориться с кем-то из близких, нужно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, которые сложатся для примирения.

Стрелец

Не стоит резко реагировать на критику, которую вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих вас людей: как минимум, их мнение стоит проанализировать – в нем будет зерно истины.

Козерог

События, которые произойдут в этот день, должны стать для вас уроком судьбы, которая другим способом не может до вас достучаться – кстати, они совершенно не обязательно будут негативными.

Водолей

Наслаждаясь субботником отдыхом, не забывайте о профессиональных задачах, которые вам нужно будет решить на следующей неделе: в спокойном, расслабленном состоянии придет продуктивная идея.

Рыбы

День – благо, он выходной – необходимо провести с семьей: если позволит погода, желательно выехать за город, прогуляться в парке или хотя бы сходить в кино, порадовав своих детей.

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