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Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставаться позитивным

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставаться позитивным

Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда необходимо держать ровный – не положительный и не отрицательный – фон. 

Особенно это касается общения с окружающими людьми, поэтому нужно максимально его сократить, что в выходной день будет совсем несложно. Новые идеи, которые придут в голову, будут преимущественно бытового характера – можно воплощать в жизнь сразу, без предварительной подготовки. В таком случае позитивные жизненные перемены, которые вероятны в это время, получат право на жизнь – причем исключительно в нашем собственном исполнении. 

Овен 

В общении с окружающими людьми необходимо соблюдать дистанцию, причем как в переносном, так и в прямом смысле слова – нельзя позволять другим приближаться, нарушая вашу ауру. 

Телец 

Даже с учетом того, что на календаре – выходной день, а стало быть, свободного времени у вас больше, чем в будний, тратить его на пустые разговоры не стоит – лучше просто отдохнуть. 

Близнецы 

Не старайтесь казаться не таким, какие вы есть, преувеличивая достоинства и преуменьшая недостатки: в этом смысле вы можете обмануть окружающих, но не себя, поскольку очень хорошо все о себе знаете. 

Рак 

Несмотря на статус выходного, нынешний день нуждается в плане действий, в противном случае он пройдет бессистемно и бестолково, а значит, не принесет вам ни пользы, ни удовольствия. 

Лев 

Соблазн откровенно сказать окружающим вас людям все, что вы о них думаете – прежде всего в негативном ключе, – будет велик, но, возможно, стоит сдержать себя – помириться после такой ссоры будет сложно. 

Дева 

День может принести понимание, что в какой-то момент вы на жизненном пути свернули не в ту сторону: сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ошибку. 

Весы 

День, когда очень важно обращать внимание на то, что принято называть предчувствием – оно станет подсказкой подсознания, которое пытается помочь вам сориентироваться в сложившихся жизненных обстоятельствах. 

Скорпион 

Представителям вашего знака, которые умудрились в последнее время поссориться с кем-то из близких, нужно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, которые сложатся для примирения. 

Стрелец 

Не стоит резко реагировать на критику, которую вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих вас людей: как минимум, их мнение стоит проанализировать – в нем будет зерно истины. 

Козерог 

События, которые произойдут в этот день, должны стать для вас уроком судьбы, которая другим способом не может до вас достучаться – кстати, они совершенно не обязательно будут негативными. 

Водолей 

Наслаждаясь субботником отдыхом, не забывайте о профессиональных задачах, которые вам нужно будет решить на следующей неделе: в спокойном, расслабленном состоянии придет продуктивная идея. 

Рыбы 

День – благо, он выходной – необходимо провести с семьей: если позволит погода, желательно выехать за город, прогуляться в парке или хотя бы сходить в кино, порадовав своих детей. 

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Дата публикации
Просмотры
897
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