Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда зло будет под запретом

В это время — впрочем, как и всегда — необходимо отказаться от грубости, хамства, резких высказываний и агрессивного поведения, поскольку такое поведение негативно скажется не только на нас самих, но и на мире в целом. Зато сохранив внутреннюю гармонию, можно будет преуспеть как в профессиональной, так и в личной жизни.

Овен

Не стоит отвечать резкостью на чужую резкость, да и вообще агрессивное поведение сегодня — впрочем, как и в любой другой день — может привести к негативным последствиям — как для здоровья, так и для настроения.

Телец

Сегодня, как и всегда, ни в коем случае нельзя желать плохого другим людям: поскольку закон бумеранга работает без сбоев, вы не успеете оглянуться, как ваш негатив очень быстро вернется обратно.

Близнецы

Удача будет сопутствовать представителям знака в любых финансовых и бизнес-операциях, правда, с одним условием: риск, коль скоро они решат, что он необходим, должен быть тщательно продуманным и просчитанным.

Рак

Нежелательно вмешиваться в конфликты, к которым вы лично не имеете никакого отношения, но уж если что-то подобное такое произойдет, необходимо придерживаться нейтралитета, не принимая ни одну из сторон.

Лев

Не отказывайте в помощи тем — как близким, так и незнакомым людям, которые к вам за ней обратятся: добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству, но на этот раз они вернутся в многократном размере.

Дева

Звезды рекомендуют представителям вашего знака сдерживать эмоции в любой — даже самой непростой и конфликтной — ситуации: последствия у любой конфронтации в этот день могут быть самыми непредсказуемыми.

Весы

В этот день судьба предоставит вам редкие по своей уникальности шансы, которые помогут преуспеть в профессиональном и финансовом плане — главное в этой ситуации, не растеряться и не упустить их.

Скорпион

Лучшее лекарство от плохого настроения — любимое занятие, которому вы давно не уделяли внимания, поэтому сегодня не грех отложить на время решение профессиональных задач и сосредоточиться на своем хобби.

Стрелец

День благоприятен для общения со старыми и преданными друзьями: даже если у вас не будет возможности встретиться с ними лично, поговорите по телефону — исходящего от них душевного тепла все равно хватит с лихвой.

Козерог

Мысли сегодня будут материализовываться буквально со скоростью звука, поэтому необходимо следить, чтобы они были исключительно позитивного свойства — негатив, воплотившись в жизнь, ничего хорошего не принесет.

Водолей

На рабочем месте, несмотря на начало рабочей недели, толку не будет, поэтому имеет смысл сосредоточиться на бытовых хлопотах — в этом плане удастся сделать много и при этом затратить не так много времени и сил.

Рыбы

Сегодня — чтобы не навлечь на себя негатив — необходимо отгонять прочь дурные мысли, плохие новости и сплетни, взамен желательно: сосредоточиться нужно на хорошем, тогда оно не заставит себя долго ждать.

