Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день соблазнов

День, когда трудно противостоять соблазнам, подстерегающим человека со всех сторон.

И неважно, какому искушению придется противостоять – съесть кусочек торта, калорийность которого буквально зашкаливает, или подставить своего коллегу, свалив на него вину за неудавшийся проект – в любом случае необходимо его преодолеть, только так удастся сохранить самоуважение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 ноября для Овнов

Возможно, в этот день вам придется пересмотреть отношение к человеку, которого вы привыкли считать своим другом: скорее всего, он поведет себя не лучшим образом и, что немаловажно, не раскается в этом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 ноября для Тельцов

Пристального внимания потребуют дети, особенно подросткового возраста: попав под чужое – недоброе – влияние, они могут доставить массу неприятностей – как самим себе, так и всей своей семье.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 ноября для Близнецов

Главным вашим врагом в этот день станет лень – необходимо бороться с ней всеми доступными вам методами и работать, пусть и через силу, иначе в профессиональном плане вы будете отброшены на несколько шагов назад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 ноября для Раков

Ресурсы, которыми вы будете обладать в этот день – прежде всего материального свойства – необходимо направить на благотворительность: помощь, оказанная другим людям, вернется сторицей.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 ноября для Львов

Работая на достижение поставленной на сегодняшний день цели, ни в коем случае нельзя отвлекаться на занятия, без которых вполне можно обойтись: вы даром потратите время и силы и не успеете сделать то, что запланировали.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 ноября для Дев

Решая, как поступить в том или ином случае, не спрашивайте совета у окружающих – какими бы благими ни были их намерения, они не смогут вникнуть в суть вашей проблемы, а значит, ничем вам не помогут.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 ноября для Весов

Вам сегодня звезды не советуют особенно напрягаться на рабочем месте – толку от этого все равно не будет, лучше приведите в порядок пространство вокруг вас – например, рассортируйте документы на рабочем столе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 ноября для Скорпионов

От шопинга, даже если вы давно его планировали, в этот день лучше отказаться – ничего, кроме ощущения выброшенных денег и приобретения никому не нужных вещей, он у вас не оставит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 ноября для Стрельцов

Не стоит обижаться на родных людей или друзей, если они сегодня захотят высказать вам свои претензии: скорее всего, в их словах будет изрядная доля истины, так что лучше подумать, как исправить положение дел.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 ноября для Козерогов

Негативную энергетику, которая может накрыть вас с самого утра, необходимо направить в мирное русло: прежде всего на работу – под ее влиянием вам удастся сделать большой объем работы в короткое время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 ноября для Водолеев

Преодолеть многочисленные соблазны этого дня поможет силы воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии очень долго будете ругать себя за совершенные ошибки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 ноября для Рыб

Следить за тем, что вы говорите, необходимо всегда, но сегодня – особенно: даже одно неосторожное слово может обернуться проблемами в отношениях с близкими и важными для вас людьми.

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