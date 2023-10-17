Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно принимать серьезные решения

День, когда можно принимать серьезные профессиональные и жизненный решения.

Главное, не делать этого наспех, не просчитав все возможные «за» и «против». Спонтанное решение может привести к серьезным ошибкам, которые будет сложно исправить. Не стоит также брать на себя вину другого человека, даже если вам покажется, что вы должны это сделать – к добру такое благородство не приведет.

Овен

Что бы вы ни делали в это время, не стоит допускать даже тени сомнений в своих действиях в частности и способностях вообще – только вера в себя позволит достичь поставленной цели.

Телец

Если вы давно хотите помириться с другом или родственником, ссора с которым доставляет вам моральные страдания, лучшего времени не найти – сегодня вам легко удастся найти общий язык.

Близнецы

День благоприятен для встреч с друзьями, свиданий, вечеринок, прогулок и посиделок в кафе: приятное послевкусие от такого – приятного – общения сохранится надолго.

Рак

Категорически не рекомендуется не только говорить, но и думать плохо об окружающих вас людях – бумеранг, который всегда возвращается к своему хозяину, не заставит себя долго ждать.

Лев

Оказавшись в неоднозначной ситуации, не ищите и, тем более, не назначайте виноватых – только признание собственной вины позволит вам все быстро и успешно урегулировать.

Дева

От риска, который сегодня никак нельзя будет назвать благородным делом, сегодня лучше отказаться – слишком велик риск больше потерять, нежели приобрести.

Весы

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые посылает судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника.

Скорпион

Необходимо использовать все возможности показать родным и близким людям, как сильно вы их любите – в последнее время, вы редко говорили им о своих чувствах, считая, что они все понимают без слов.

Стрелец

Редкий день, когда можно – и нужно – прислушиваться к мнению окружающих, причем, не только друзей и близких, но и совершенно незнакомых вам людей: оно будет иметь важное значение.

Козерог

Качественно выполненная профессиональная задача позволит привлечь внимание начальства, которое, возможно, и не подозревает, каким ценным сотрудником для компании вы являетесь.

Водолей

Прежде чем принять важное жизненное решение, рекомендуется «посоветоваться» со своим внутренним голосом, – в это время именно он даст необходимую и единственно верную подсказку.

Рыбы

Письмо или звонок от человека, с которыми вы когда-то были знакомы, будут моментом не только приятным, но и полезным: он может помочь вам решить некую профессиональную или жизненную проблему.

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