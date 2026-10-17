Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут одолевать страхи и тревоги

Осенний пейзаж / © Credits

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Спустя всего лишь пару дней — все они улетучатся, оставив по себе только воспоминания — неприятные, но мимолетные.

Улучшить настроение можно будет, сосредоточившись на приятных жизненных моментов, которых в это время, и позитивных окажется предостаточно.

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Овен

Необходимо обратить особое внимание на состояние организма — скорее всего, он давно нуждается в очищении — причем, как физическом, так и моральном, поэтому имеет смысл принять необходимые меры.

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Телец

Выясняя отношения с близкими людьми, желательно применять исключительно вербальные методы — устраивать истерики и бить посуду не стоит, можно загнать незначительную ссору в стадию серьезного конфликта.

Близнецы

С раздражительностью, которую вы можете почувствовать в этот день, необходимо бороться любыми доступными вам способами — лучше всего, сосредоточиться на позитиве, в котором тоже недостатка не будет.

Рак

День нужно провести, не делая резких движений: чем меньше вы будете обращать на себя внимание Вселенной, тем лучше для вас — тогда время, как и положено в такое время, пройдет спокойно и без конфликтов.

Лев

Не стоит взваливать на себя чужую работу, даже если речь будет идти о членах семьи: вместо благодарности, которую ожидаете, вы, с большой долей вероятности, получите упреки, особенно, если что-то пойдет не так.

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Дева

Не стоит срывать зло на тех, кто находится рядом –близких и любимых людях: в ваших проблемах они точно не виноваты, поэтому обвинять их смысла не имеет — ничего кроме разрушения отношений это не даст.

Весы

Не рекомендуется вмешиваться в чужие конфликты, даже если они касаются кого-то из близких: особенно опасно принимать одну из его сторон — велик риск оказаться виноватыми для всех — так можно остаться в одиночестве.

Скорпион

Лучший способ борьбы с плохим настроением, а также агрессией, которая может стать ее естественным следствием, — работа: чем ее больше, тем меньше шансов смотреть по сторонам и раздражаться по любому поводу.

Стрелец

В делах — прежде всего, домашних — сегодня преуспеют только те, кто, несмотря на выходной день, будут действовать, а не мечтать о том, что все уладится само по себе — как по мановению волшебной палочки.

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Козерог

Плохие мысли можно «ликвидировать» благодаря домашней работе: в чисто убранной квартире с отмытыми до полной прозрачности стеклами и полным отсутствием пыли дурное настроение исчезнет как будто бы само по себе.

Водолей

Даже к самым неожиданным событиям, которые вполне вероятны в этот день, можно заранее подготовиться: главное, все время быть внимательными, осторожными и сохранять спокойствие, не удивляясь тому, что происходит.

Рыбы

Самокритика — дело хорошее, но сегодня ею не стоит злоупотреблять: велика вероятность того, что ваша самооценка пострадает слишком сильно, что не принесет пользу ни в работе, ни — тем более — в личной жизни.

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