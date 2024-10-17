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Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда негатив под запретом

Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда негатив под запретом

Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда под запретом находится любой негатив – нельзя тосковать, грустить и унывать. 

Высшие силы, которые много делают для каждого из нас, не простят такой неблагодарности – в ближайшее время на их благосклонность можно не рассчитывать. Даже если жизненные обстоятельства оставляют желать лучшего, необходимо находить что-то хорошее даже в мелочах, а таких – позитивных – моментов вокруг нас очень много, но мы, как правило, этого не замечаем. Особое внимание в это время необходимо на новые отношения: романтические чувства, которые могут зародиться сегодня, мы будем испытывать долго. 

Овен 

Новые дела можно начинать только в том случае, если вы давно готовились к их реализации и учли все факторы за и против, от экспромтов и импровизаций лучше отказаться – они вряд ли увенчаются успехом. 

Телец 

Благодаря позитивным энергиям дня вам удастся найти подход к людям, с которыми в другие дни трудно найти общий язык – сегодня они будут сговорчивы и легко пойдут навстречу в любом вопросе.  

Близнецы 

День окажется особенно удачным для тех, кто занимается творчеством – как на профессиональном, так и на любительском уровне: постарайтесь уделить этому делу как можно больше времени – результат будет того стоить. 

Рак 

День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому можно подписывать выгодные договора и заключать сделки – особенно, рассчитанные на перспективу: они очень быстро принесут дивиденды. 

Лев 

Отдых, который вы наметили на этот день, не должен быть пассивным: активные движения, да еще и на свежем воздух – вне зависимости от погоды – позволят вас зарядиться положительной энергией на неделю вперед. 

Дева 

Проблема в отношениях с близким человеком, которая уже довольно долго портила вам нервы, неожиданно решится как будто бы сама собой: все наладится, как будто бы и не существовало напряженности. 

Весы 

Даже если у вас появится весомый повод для уныния, постарайтесь не дать депрессии разыграться – например, займитесь любимым делом: так вы сможете переключить внимание с негатива на позитив. 

Скорпион 

Любые переговоры, которые вы назначили на этот день, необходимо провести в неформальной обстановке – как говорится, без галстуков: только так удастся достичь необходимой договоренности. 

Стрелец 

Плохому настроению, которое может докучать вам с самого утра, необходимо бороться всеми доступными способами – почему бы, например, не отправиться на шопинг и не купить что-нибудь очень нужное 

Козерог 

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долго время казалась недостижимой: сегодня обстоятельства для ее реализации сложатся максимально благоприятным образом. 

Водолей 

В отношениях с партнером необходимо провести перезагрузка, следствием которой может стать второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы направить совместную жизнь в счастливое русло. 

Рыбы 

Прежде чем, несмотря на пятницу, приступить к реализации нового проекта, взвесьте свои силы: хватит ли их на длительную дистанцию, в противном случае нужно выбрать дело, которое можно закончить в течение дня.

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