Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда очень важно доверять окружающему миру
День, когда духовность во всех сферах жизни будет преобладать над материальной составляющей нашей жизни.
В это время очень важно доверять окружающему миру — в его силах решить проблемы, которые существуют в жизни каждого из нас, главное — верить в том, что чудо обязательно произойдет.
Также в это время можно получить знания — скорее всего, тайными, которые помогут добиться жизненного, профессионального и финансового успеха.
Овен
Несмотря на позитивную энергию дня, полностью расслабляться и терять контроль над ситуацией не стоит, в противном случае что-то может пойти совсем не в ту сторону, в которую вы направляли свои усилия.
Телец
Пора возвращать личную жизнь со второго плана, на которую вы ее в свое время задвинули, чтобы сосредоточиться на работе, на первый: начните с пожилых родственников: позвоните и скажите, как сильно вы их любите
Близнецы
Не стоит доверять незнакомым — или малознакомым — людям: нет никакой гарантии того, что они являются порядочными — вполне возможно, что они нацелились на содержимое вашего кошелька или банковской карточки.
Рак
С самого утра необходимо нацеливать себя на хорошее, совершенно не думая о плохом –силу позитивного мышления пока еще никто не отменял, так что надо пользоваться преимуществами и привилегиями, которые оно дает.
Лев
Выбирая бытовые задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче всего быстро завершить, и только потом принимайтесь за те, которые потребуют много времени и усилий.
Дева
Не стоит отталкивать человека, который осознал свою вину и хочет извиниться за свое поведение — скорее всего, к этому решению он шел долгим и трудным путем, что само по себе уже достойно вашего уважения.
Весы
Ваше мнение сегодня будет, как говорится, на вес золота, поэтому окружающие буквально выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, она вернется к вам бумерангом добра.
Скорпион
Те, кто давно собирался купить или продать какое-то движимое — и, особенно, недвижимое — имущество, могут выставить этот предмет на продажу — им обязательно заинтересуются потенциальные покупатели.
Стрелец
День благоприятен для начал ремонта, откладывать который уже нет никакой возможности: за два выходных дня, которые у вас есть, вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.
Козерог
День можно — и нужно — посвятить разработке важной профессиональной идее, которая давно находится в «длинном листе» ваших намерений, в таком случае уже в понедельник вы сможете презентовать ее начальству.
Водолей
Любые переговоры, которые сегодня коснутся личной жизни, пройдет, что называется, на высоте: вы будете выглядеть максимально убедительно, поэтому сможете направить ситуацию в нужном для вас направлении.
Рыбы
Нынешний день, что логично в выходной, необходимо уделить семье: родные люди давно считают, что вы их игнорируете — сегодня сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.
