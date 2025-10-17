Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда очень важно доверять окружающему миру

Гороскоп на 18 октября / © Credits

В это время очень важно доверять окружающему миру — в его силах решить проблемы, которые существуют в жизни каждого из нас, главное — верить в том, что чудо обязательно произойдет.

Также в это время можно получить знания — скорее всего, тайными, которые помогут добиться жизненного, профессионального и финансового успеха.

Овен

Несмотря на позитивную энергию дня, полностью расслабляться и терять контроль над ситуацией не стоит, в противном случае что-то может пойти совсем не в ту сторону, в которую вы направляли свои усилия.

Телец

Пора возвращать личную жизнь со второго плана, на которую вы ее в свое время задвинули, чтобы сосредоточиться на работе, на первый: начните с пожилых родственников: позвоните и скажите, как сильно вы их любите

Близнецы

Не стоит доверять незнакомым — или малознакомым — людям: нет никакой гарантии того, что они являются порядочными — вполне возможно, что они нацелились на содержимое вашего кошелька или банковской карточки.

Рак

С самого утра необходимо нацеливать себя на хорошее, совершенно не думая о плохом –силу позитивного мышления пока еще никто не отменял, так что надо пользоваться преимуществами и привилегиями, которые оно дает.

Лев

Выбирая бытовые задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче всего быстро завершить, и только потом принимайтесь за те, которые потребуют много времени и усилий.

Дева

Не стоит отталкивать человека, который осознал свою вину и хочет извиниться за свое поведение — скорее всего, к этому решению он шел долгим и трудным путем, что само по себе уже достойно вашего уважения.

Весы

Ваше мнение сегодня будет, как говорится, на вес золота, поэтому окружающие буквально выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, она вернется к вам бумерангом добра.

Скорпион

Те, кто давно собирался купить или продать какое-то движимое — и, особенно, недвижимое — имущество, могут выставить этот предмет на продажу — им обязательно заинтересуются потенциальные покупатели.

Стрелец

День благоприятен для начал ремонта, откладывать который уже нет никакой возможности: за два выходных дня, которые у вас есть, вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.

Козерог

День можно — и нужно — посвятить разработке важной профессиональной идее, которая давно находится в «длинном листе» ваших намерений, в таком случае уже в понедельник вы сможете презентовать ее начальству.

Водолей

Любые переговоры, которые сегодня коснутся личной жизни, пройдет, что называется, на высоте: вы будете выглядеть максимально убедительно, поэтому сможете направить ситуацию в нужном для вас направлении.

Рыбы

Нынешний день, что логично в выходной, необходимо уделить семье: родные люди давно считают, что вы их игнорируете — сегодня сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.

