Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда откроется дверь между мирами

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и деятельности.
Каждый должен выбрать, что для него является самым главным, и работать в этом направлении. Особенно успешными будут занятия творчеством – велика вероятность создания настоящих шедевров. Время также является в хорошем смысле слова мистическим: открывается дверь между мирами, вследствие чего можно получить тайное знание относительно обстоятельств собственной жизни.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 октября для Овнов
В отношениях с близкими велика вероятность обид и, как следствие, ссор, поэтому нежелательно не только вспоминать былые конфликты, но и вообще тесно общаться – это может привести к непредсказуемым последствиям.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 октября для Тельцов
День, когда трудно избавиться от воспоминаний, которые повествуют о былых событиях и людях, которые в них участвовали: воспользуйтесь ощущением дежавю для того, чтобы понять, в чем в то время состояла ваша ошибка.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 октября для Близнецов
Не самый благоприятный день для начала работы над новым проектом, а вот завершать ранее начатые дела и подтягивать хвосты можно и нужно – без закрытия профессиональных "счетов" движение вперед невозможно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 октября для Раков
События прошлого, сопряженные с тягостными воспоминаниями, изрядно вам надоели, поэтому возможность избавиться от них, которая представится в этот день, не может вас не радовать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 октября для Львов
Решая, как поступить в каждом конкретном – как профессиональном, так и связанным с личной жизнью – случае, не стоит слушать советов окружающих вас людей – сверяться нужно только со своими собственными мыслями.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 октября для Дев
Шлейф от былых обид, который до сих пор тянется в ваших отношениях с близким другом, не дает вам помириться окончательно: не стоит форсировать события, это может привести к новому витку конфликта.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 октября для Весов
День, когда не стоит отстаивать свою правоту во что бы то ни стало – напротив, постарайтесь если не принять, то хотя бы понять чужую точку зрения – возможно, вы будете не столь категоричны, как раньше.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 октября для Скорпионов
Не стоит переживать из-за того, что физические и моральные силы находятся на исходе, поэтому вам трудно справляться даже с самыми простыми задачами: нужно немного потерпеть – скоро откроется второе дыхание.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 октября для Стрельцов
Хотите достичь успеха в этот день – действуйте активно и сохраняйте темп, который взяли на старте: если замедлить движение хотя бы ненадолго, работа может затормозиться всерьез и надолго.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 октября для Козерогов
Можно – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – отправляться в путешествия и командировки: препятствий на пути не возникнет, а все намеченные дела удастся выполнить легко и с удовольствием.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 октября для Водолеев
Можно приступать к ремонту и строительству – работы не превратятся в стихийное бедствие, а завершатся относительно быстро, результат же превзойдет все – даже самые смелые – ожидания.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 октября для Рыб
Важно обращать внимание на информацию, поступающую из разных источников: в "ворохе" бесполезных сведений удастся отыскать несколько важных фактов, которые можно будет использовать в работе.
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