Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда откроется дверь между мирами

Гороскоп на 18 октября для всех знаков Зодиака: день, когда откроется дверь между мирами

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и деятельности.

Каждый должен выбрать, что для него является самым главным, и работать в этом направлении. Особенно успешными будут занятия творчеством – велика вероятность создания настоящих шедевров. Время также является в хорошем смысле слова мистическим: открывается дверь между мирами, вследствие чего можно получить тайное знание относительно обстоятельств собственной жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 октября для Овнов

В отношениях с близкими велика вероятность обид и, как следствие, ссор, поэтому нежелательно не только вспоминать былые конфликты, но и вообще тесно общаться – это может привести к непредсказуемым последствиям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 октября для Тельцов

День, когда трудно избавиться от воспоминаний, которые повествуют о былых событиях и людях, которые в них участвовали: воспользуйтесь ощущением дежавю для того, чтобы понять, в чем в то время состояла ваша ошибка.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 октября для Близнецов

Не самый благоприятный день для начала работы над новым проектом, а вот завершать ранее начатые дела и подтягивать хвосты можно и нужно – без закрытия профессиональных "счетов" движение вперед невозможно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 октября для Раков

События прошлого, сопряженные с тягостными воспоминаниями, изрядно вам надоели, поэтому возможность избавиться от них, которая представится в этот день, не может вас не радовать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 октября для Львов

Решая, как поступить в каждом конкретном – как профессиональном, так и связанным с личной жизнью – случае, не стоит слушать советов окружающих вас людей – сверяться нужно только со своими собственными мыслями.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 октября для Дев

Шлейф от былых обид, который до сих пор тянется в ваших отношениях с близким другом, не дает вам помириться окончательно: не стоит форсировать события, это может привести к новому витку конфликта.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 октября для Весов

День, когда не стоит отстаивать свою правоту во что бы то ни стало – напротив, постарайтесь если не принять, то хотя бы понять чужую точку зрения – возможно, вы будете не столь категоричны, как раньше.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 октября для Скорпионов

Не стоит переживать из-за того, что физические и моральные силы находятся на исходе, поэтому вам трудно справляться даже с самыми простыми задачами: нужно немного потерпеть – скоро откроется второе дыхание.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 октября для Стрельцов

Хотите достичь успеха в этот день – действуйте активно и сохраняйте темп, который взяли на старте: если замедлить движение хотя бы ненадолго, работа может затормозиться всерьез и надолго.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 октября для Козерогов

Можно – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – отправляться в путешествия и командировки: препятствий на пути не возникнет, а все намеченные дела удастся выполнить легко и с удовольствием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 октября для Водолеев

Можно приступать к ремонту и строительству – работы не превратятся в стихийное бедствие, а завершатся относительно быстро, результат же превзойдет все – даже самые смелые – ожидания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 октября для Рыб

Важно обращать внимание на информацию, поступающую из разных источников: в "ворохе" бесполезных сведений удастся отыскать несколько важных фактов, которые можно будет использовать в работе.

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