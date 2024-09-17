Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, энергетика которого настроит вас на позитив

Один из самых светлых дней лунного календаря – его чистая энергетика успокаивает и настраивает на позитив.

Главное – не нарушать гармонию на всех уровнях нашего существования: даже незначительное негативное событие может иметь далеко идущие и серьезные последствия. Зато можно отдыхать, включая в список занятий дня только интеллектуальные задачи, что является прекрасной тренировкой для ума. Также часть дня – лучше всего вечер – желательно провести в кругу своей семьи, что поспособствует укреплению связей с близкими людьми.

Овен

Сложатся благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, с которым – исключительно по причине свойственной вам вспыльчивости – пришлось поссориться: сегодня они охотно пойдут вам навстречу.

Телец

Чрезмерная эмоциональность не должна повлиять на ваше общение с окружающими – старайтесь максимально сдерживать себя, не допуская выражений и шуток, о которых вы впоследствии пожалеете.

Близнецы

Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, чревато депрессией, от которой трудно будет избавиться, поэтому необходимо сменить негативное восприятие мира на позитивное.

Рак

Не позволяйте лени, которая сегодня будет свойственна представителям вашего знака, полностью вами овладеть: займитесь своими любимыми делами – кулинарией и наведением порядка и уюта в доме.

Лев

Блистать в обществе сегодня – не самая лучшая идея, ситуация может привести к конфузу, который расстроит вас всерьез и надолго, поэтому сегодня лучше посидеть в сторонке – вы еще привлечь к себе внимание.

Дева

День неблагоприятен для принятия важного решения: даже если вас будет поджимать время и уговаривать начальство, нужно отложить этот процесс хотя бы на день, иначе велик риск совершить досадную ошибку.

Весы

Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны – взаимопонимания вы с ними все равно достигнете, а энергию, необходимую для решения более важных – профессиональных жизненных – задач, растеряете.

Скорпион

Не стоит относиться к окружающим с пренебрежением и высокомерием: даже если у вас есть основания для подобного стиля поведения, нужно сдержаться – можете нажить себе врагов, о чем впоследствии пожалеете.

Стрелец

Следить за тем, что говоришь, важно всегда, но в этот день – особенно: не со зла, а просто не подумав, вы можете сказать нечто такое, что всерьез обидит близкого человека, по\тому лучше помолчать.

Козерог

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь экономно использовать отпущенную вам звездами энергию: потратив больше, чем нужно вы уже завтра е сможете справиться с самыми примитивными задачами.

Водолей

Все, что будет происходить с вами в этот день, не просто так – каждое событие имеет свой смысл, порой, долговременный. Так что стоит все фиксировать – лучше записывать – и делать выводы.

Рыбы

День, когда не стоит, как приято говорить в таких случаях, брать на себя много: чем бы вы ни занимались – профессиональной деятельностью или домашней работой, постараетесь не переутомляться.

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