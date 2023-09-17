Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем собой недовольны

День, когда каждый из нас может испытывать недовольство – как своими жизненными и профессиональными достижениями, так и самими собой.

К реальному положению вещей такие ощущения отношения иметь не будут, они – не более чем негативное влияние Луны, но настроение все равно оставит желать лучшего. Сопротивляться космическим энергиям не стоит –все равно одолеть их не удастся, зато можно извлечь из них пользу: выводы о совершенных ошибках, сделанные в это время, помогут избежать их в будущем.

Овен

Энергию, которая будет «бить ключом», необходимо направить в мирное русло – например, начните, наконец, работу над проектом, который откладывали в долгий ящик – сил для старта вам хватит.

Телец

Важными профессиональными делами сегодня заниматься не стоит – толку от них все равно не будет, а переполняющую вас энергию можно потратить на занятия спортом или генеральную уборку.

Близнецы

Любой – даже самый мелкий и незначительный – повод может стать причиной серьезного, вплоть до разрыва, конфликта с близким человеком, поэтому допускать его нельзя ни в коем случае.

Рак

Не падайте духом, даже если вам покажется, что в последнее время вы все делаете не так, а потому не можете преуспеть: уже завтра вы сможете посмотреть на сложившуюся ситуацию под другим углом зрения.

Лев

Нынешний день – особенно если вы проведете его не только с пользой, но и с удовольствием – имеет все шансы стать одним из самых лучших в вашей жизни, о нем вы всегда будете вспоминать с теплотой.

Дева

От выяснения отношений с родственниками, даже если будет казаться, что это необходимо, лучше отказаться: вместо того, чтобы поставить точки над «и» вы рассоритесь с ними окончательно и, возможно, бесповоротно.

Весы

Не стоит пугаться усталости, которые вы можете почувствовать в этот день: она не связана с заболеваниями, плохое самочувствие – не более чем влияние лунной энергии, завтра от него не останется и следа.

Скорпион

День благоприятен для того, чтобы – хотя бы на время! – отодвинуть в сторону все дела и позаботиться о своем здоровье: если нет повода для обращения к врачу, нужно – несмотря на понедельник – отдохнуть.

Стрелец

Желающих задеть вас за живое сегодня будет предостаточно, но ответить им адекватно можно будет только одним способом – не реагировать на их слова: так вам удастся выбить почву у них из-под ног.

Козерог

Обязательно встретьтесь с человеком из прошлого, о котором у вас, возможно, сохранились не самые лучшие воспоминания: на этот раз он сможет принести вам реальную пользу – не стоит ею пренебрегать.

Водолей

Кто бы ни рассказывал вам о некрасивом поведении вашего друга, не спешите верить этому человеку: вполне возможно, что он сознательно пытается очернить близкого человека в ваших глазах.

Рыбы

Важно обратить внимание на сны, которые вы можете увидеть нынешней ночью: при всей фантастичности сюжета, в них содержится подсказка относительно того, как урегулировать сложившуюся в жизни ситуацию.

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