Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно дистанцироваться от неприятных людей

Гороскоп на 18 сентября / © Associated Press

Также очень важно сторониться любых ссор и конфликтов: истина в них не родится, напротив, они не дадут ничего кроме потери энергии, которая необходима для других — созидательных — дел. Не стоит также ничем хвастаться — велик риск сглазить собственные достижения.

Овен

Нежелательно начинать реализацию новых проектов и принимать важные решения, лучше заняться давно начатыми и по какой-то причине застопорившимися делами — похоже, именно они тянут вас назад.

Телец

Осторожно обращаться с деньги важно всегда, но в этот день — особенно: начав с незначительной покупки, можно увлечься и потратить большую сумму, чем можете себе позволить, о чем впоследствии придется пожалеть.

Близнецы

От активных действий в это время лучше отказаться — к хорошим результатам, как ни старайся, они все равно не приведут, поэтому желательно провести день в тишине и покое, а энергию тратить экономно.

Рак

Под категорическим запретом находятся сплетни и интриги как на рабочем месте, так и вне его: они не только помешают делам, но и создадут нервозную обстановку в отношениях с сотрудниками и близкими людьми.

Лев

Важно тщательно следить не только за своими поступками, но и за словами — велик риск в эмоциональном порыве сказать что-то такое, что в ближайшем будущем будет иметь негативные последствия в отношениях.

Дева

Ссора, возникшая в буквальном смысле слова на ровном месте, может привести к серьезному и долговременному конфликту, во избежание чего нужно максимально сократить общение с окружающими людьми.

Весы

Можно получить предложение подработать, от которого, несмотря на всю его привлекательность, звезды рекомендуют вам отказаться — со временем окажется, что вреда от такой «халтуры» будет куда больше, чем пользы.

Скорпион

Нельзя отвечать на провокации окружающих, которых в этот день может быть очень много, да и других в свою очередь провоцировать не стоит — уже завтра отношения между людьми станут более доброжелательными.

Стрелец

На работе не рекомендуется тратить время на пустопорожние разговоры и споры, из-за них не удастся выполнить заранее составленный план, что к вечеру может стать причиной цейтнота, выбраться из которого не удастся.

Козерог

Важно максимально сократить общение с близкими людьми — в противном случае из-за, казалось бы, незначительного и несерьёзно конфликта они могут перейти в разряд посторонних, а этого никак нельзя допустить.

Водолей

Из-за вероятности потерять крупную сумму денег не стоит рисковать ими понапрасну: нельзя носить с собой крупные суммы денег — звезды рекомендуют оставить их дома, взяв только самое необходимое.

Рыбы

Намеченные на этот день деловые переговоры лучше перенести на другой день — сегодня будет трудно найти общий язык даже с союзниками, о противниках речь просто не идет, так что лучше дать обет молчания.

