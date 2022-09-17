Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда возможны неприятности

Не самый легкий день лунного календаря, когда человека могут ожидать неприятности – как физического, так и морального свойства.
И если от угрозы физической агрессии можно спрятаться в стенах собственного дома, то как совладать с недовольством собой и своей жизнью, которая может отравлять жизнь сегодня? Звезды рекомендуют вспомнить о том, что депрессивное настроение – не более чем влияние лунных суток, от которого уже завтра не останется и следа.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 сентября для Овнов
Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом – например, провести генеральную уборку в доме или заняться сезонными садово-огородными работами.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 сентября для Тельцов
В этот день необходимо – если, конечно, выдастся такая возможность – отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего, кроме моральной усталости, это вам не принесет.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 сентября для Близнецов
Заметив, что собеседник, кем бы он ни был, проявляет признаки агрессии, немедленно заканчивайте разговор, в противном случае можно будет испортить отношения с ним – вплоть до серьезной вражды.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 сентября для Раков
С неуверенностью в своих силах, которая может накрыть вас в это время, необходимо бороться всеми возможными силами – низкая самооценка может навредить как в профессии, так и в личной жизни.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 сентября для Львов
Не стоит подпитывать своей энергетикой токсичных людей, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции, лучше отнестись к их выходкам спокойно – так направленная против вас злоба вернется обратно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 сентября для Дев
День хорош для общения на всех уровнях, за исключением романтических свиданий: раздражение, накопленное за предыдущее время, может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 сентября для Весов
Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт, даже если кажется, что без вас там никак не обойдутся: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь виноватыми для каждой из них.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 сентября для Скорпионов
На этот день не стоит планировать деловые встречи и переговоры: партнеры не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время даром.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 сентября для Стрельцов
Необходимо соблюдать осторожность, посещая места большого скопления людей – например, супермаркеты: особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных субъектов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 сентября для Козерогов
Ваш девиз на этот день – "умеренность во всем": особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием и недовольством собой.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 сентября для Водолеев
Чтобы получить ответ на важный вопрос, над которым вы бьетесь уже продолжительное время, обращайте внимание на знаки, которые будет посылать вам Вселенная: главное, правильно истолковать ее подсказки.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 сентября для Рыб
Помните, что молчание – золото: чем меньше вы сегодня будете говорить, тем лучше для вас – велика вероятность нажить себе врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.
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