Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, который вернет в нашу жизнь людей из прошлого

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, который вернет в нашу жизнь людей из прошлого

День, символом которого является колесо, возвращает в нашу жизнь людей и ситуации из прошлого.

Ощущение дежавю, когда будет казаться, что когда-то это с нами уже было, дано не для приятных воспоминаний, а для работы над совершенными ранее ошибками. Осознав, что, когда и почему мы сделали не так, сможем избежать повторения подобных – досадных – неудач в будущем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 сентября для Овнов

К работе над новыми проектами можно приступать только тогда, когда будут завершены старые, в противном случае они – с завидным упорством – начнут тянуть назад и не дадут планомерно и плодотворно работать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 сентября для Тельцов

Воспоминания о прошлом – даже очень приятные – не должны заменять сегодняшний день, иначе рискуете всю жизнь прожить во власти событий, которые уже прошли, а значит, не должны иметь над вами силы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 сентября для Близнецов

От общения с близкими и друзьями в этот день желательно отказаться: чересчур велик риск серьезного конфликта, выход из которого окажется на редкость трудным и, что особенно неприятно, длительным.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 сентября для Раков

Деньгами, которые окажутся в вашем распоряжении, необходимо воспользоваться разумно и практично: помните, что потратить можно все, а для спокойно жизни необходима финансовая "подушка безопасности".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 сентября для Львов

Лучшее средство от дурного настроения, которое, несмотря на выходной, может испортить вам этот день, – любимое занятие: почему бы не начать вязать носки – промозглая осень не заставит себя долго ждать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 сентября для Дев

Необходимо обращать внимание на знаки, которые в этот день пошлет вам судьба – таким образом она будет сигнализировать о важных жизненных переменах, давая вам время для того, чтобы подготовиться к ним.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 сентября для Весов

Спор в этот день – не лучший способ доказать свою правоту: сделать это вам все равно не удастся, а потраченные на пустые разговоры время и силы можно будет потратить на более полезное занятие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 сентября для Скорпионов

Не стоит сосредоточиваться на неприятных воспоминаниях, которые могут досаждать вам в это время – их нужно отгонять от себя всеми возможными способами, лучшим из которых, несмотря на выходной, станет работа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 сентября для Стрельцов

Звонок от некогда любимого человека, с которым вы не виделись долгие годы, может очень сильно взволновать вас, однако, прежде чем снова окунуться в былые чувства, необходимо хорошо подумать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 сентября для Козерогов

День благоприятен для любых бытовых хлопот – стирки, уборки и готовки, а вот от работы, несмотря на присущий вам – похвальный – трудоголизм, толку сегодня не будет, так что не стоит за нее браться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 сентября для Водолеев

Чтобы в отношениях с близким человеком не вспыли былые обиды, в отношении которых вы в свое время достигли "дна", нужно постараться не вспоминать о причинах, которые к ним привели.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 сентября для Рыб

Творчеством необходимо сегодня заняться даже тем, чья профессия очень далека от него: возможно, создать шедевр сразу – с ходу – не удастся, но креатив благоприятно скажется на настроении.

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