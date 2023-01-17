Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет трудно избежать конфликтов

День, когда к ссорам и конфликтам будут склонны даже самые спокойные и эмоционально уравновешенные люди.
Поскольку результатом таких столкновений могут оказаться серьезные проблемы в отношениях, необходимо – по возможности – их избегать. Не стоит приступать к новым начинаниям – на доведение их до ума банально не хватит сил, поэтому их придется оставить незавершенными. Проблемы, возникшие в это время, могут затянуть как трясина, поэтому не рекомендуется их запускать – необходимо все недоразумения решать по горячим следам.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 января для Овнов
Наиболее успешными в этот день окажутся наименее серьезные и масштабные дела: дело в том, что сегодня нужно избегать повышенной важности, а с ними легко удастся ее снизить.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 января для Тельцов
Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты – велика вероятность того, что это не более чем семейная ссора: ее участники не только быстро помирятся, но еще и вас обвинят в том, что случилось.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 января для Близнецов
Старт проекта, к которому вы готовились долго время, необходимо перенести хотя бы на пару дней, а пока желательно все еще раз тщательно проверить – возможно, обнаружится ошибка в расчетах.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 января для Раков
В поисках ответа на важный житейский вопрос обратитесь к своему внутреннему голосу – он вас не подведет, а вот с окружающими – даже друзьями – во избежание утечки информации лучше не делиться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 января для Львов
Не стоит отправляться в поездку, даже если вы планировали ее заранее: скорее всего, в силу самых разных причин она окажется неудачной: вы не сможете выполнить поставленную перед вами задачу.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 января для Дев
Велика вероятность обострения хронического заболевания: чтобы минимизировать его последствия, необходимо сразу же начать назначенное врачом лечение, а еще лучше – принять превентивные меры.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 января для Весов
В этот день вы можете столкнуться с агрессией, которая будет исходить от окружающих вас людей – помните: слова, которые они вам скажут, не имеют никакого отношения к вам – это отражение их собственных проблем.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 января для Скорпионов
Звезды рекомендуют вам сегодня не выходить из дома вообще, если же такой возможности не будет, постарайтесь нигде не задерживаться: сделайте все, что запланировали, и прямой дорогой отправляйтесь домой.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 января для Стрельцов
Вам сегодня не стоит заниматься решением профессиональных вопросов – толку от такой деятельности все равно не будет, поэтому лучше заменить ее хлопотами по дому и заботой о своей семье.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 января для Козерогов
Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке, кому сегодня не только можно, но и нужно общаться с окружающими, правда, необходимо соблюсти одно условие: разговоры нужно вести только по делу.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 января для Водолеев
Сегодня нежелательно тратить деньги, даже если речь будет идти о действительно необходимой вам покупке, а для того, чтобы избежать соблазна, лучше вообще не ходить в магазин – финансы целее будут.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 января для Рыб
Если не получится взять отгул и провести день дома, будьте на работе тише воды и ниже травы – избегайте общения с коллегами и особенно с начальством, если, конечно, вы не хотите вызвать его гнев.
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