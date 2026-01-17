Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, когда люди станут злыми и раздраженными

Зимний пейзаж / © Credits

Люди становятся злыми, раздраженными, а в некоторых –особо сложных — случаях и агрессивными.

Если прибавить к этому полный упадок сил, который, опять-таки, в эти лунные сутки коснется всех без исключения, картина окажется не очень оптимистичной.

Хорошей новостью является только то, что все эти неприятности коснутся исключительно первой половины дня, во второй ситуация, с ней и наше настроение постепенно стабилизируются.

Овен

Велик риск стать жертвой мошенников и даже грабителей, поэтому не стоит не только верить незнакомцам на слово, но и ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток — береженого бог бережет.

Телец

Несмотря на то, что сон, приснившийся нынешней ночью, может оказаться кошмаром, но стоит принимать его близко к сердцу– к счастью для вас, ничего плохо он предвещать не будет, так что не стоит брать его в голову.

Близнецы

Нежелательно агрессивно отвечать на замечания и даже оскорбления кого-то из окружающих вас людей, если таковые последуют — Звезды советуют не уподобляться им, а проигнорировать любые враждебные выфпады.

Рак

Из-за разрыва отношений с человеком, которого вы долгое время считали близким и любимым, переживать не стоит: возможно, таким образом судьба готовит вам новое –более важное — знакомство, надо только подождать.

Лев

Уладить конфликт между родственниками, который легко возникнет в это время, можно выступив в роли третейского судьи — усилия по достижению примирения одинаково высоко оценят обе враждующие стороны.

Дева

Деловые переговоры и финансовые сделки лучше перенести на другой день, более благоприятный для такого общения день — в конце концов, сегодня воскресенье, поэтому назначать их изначально было ошибкой.

Весы

В случае плохого самочувствия необходимо немедленного обратиться к врачу и впоследствии придерживаться его рекомендаций — самолечение не только не поможет, но и приведет к нежелательным осложнениям.

Скорпион

Сдержать негативные эмоции, которые с утра могут вылиться в настоящую агрессию, поможет физическая активность — почему бы, например, не заняться спортом или не устроить дома генеральную уборку.

Стрелец

Ни в коем случае нельзя говорить плохо о других людях, даже если они объективно их заслуживают: «доброжелатели» обязательно передадут им ваши слова, после чего отношения могут безнадежно испортиться.

Козерог

Чтобы не допустить нервного срыва, вполне возможного в это время, необходимо переключать внимание с негативных жизненных моментов на позитивные: их гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Водолей

Не стоит спорить с домашними, которые будут проявлять недовольство вашими действиями по любому поводу — просто предоставьте им возможность решать их самим, и они быстро одумаются и успокоятся.

Рыбы

Причиной депрессии, которую вы можете т почувствовать сегодня, станет банальная усталость, поэтому избавиться от нее будет очень просто: нужно отдохнуть — причем, как физически, так и морально.

