Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, который сделает нас раскрепощенными

Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, который сделает нас раскрепощенными

День прежде всего отличается тем, что делает людей раскрепощенными – не думающими о правилах и условностях.

Можно приступать к работе над новыми проектами – их реализация окажется блестящей, налаживать отношения с близкими людьми, если, разумеется, в последнее время они ухудшились. Отвечая на важные – жизненные или профессиональные – вопросы, необходимо обращаться за советом не к разуму, а к интуиции: ей удастся "увидеть" то, чего не заметит мозг.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 января для Овнов

Несмотря на то, что буйные энергии дня могут подталкивать к физической активности, от занятий спортом лучше отказаться – слишком велика вероятность получения травмы, вывиха или растяжения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 января для Тельцов

Свобода действий, которую вы почувствуете сегодня, позволит легко и непринужденно общаться с окружающими вас людьми, что создаст благоприятные условия для новых профессиональных связей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 января для Близнецов

День благоприятен для любых – даже самых перспективных и смелых – проектов: будучи осуществленными в это время, они окажутся на редкость успешными, так что важно не упустить счастливый шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 января для Раков

За своим здоровьем необходимо тщательно следить всегда, но сегодня оно потребует особенного внимания: постарайтесь отказаться от еды, свежесть и качество которой вызовут у вас хотя бы незначительное сомнение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 января для Львов

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам в первой половине дня, уже после обеда могут попытаться испортить недоброжелательно настроенные люди – не стоит обращать внимания на их выпады.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 января для Дев

Окружающие вас люди в этот день могут потерять осторожность и показать вам свое истинное лицо: так вы сможете узнать, кто действительно хорошо к вам относится, а кто – только прикидывается другом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 января для Весов

День благоприятен для отдыха – как активного, так и пассивного: впрочем, лучшим выходом будет "переключение" с умственных занятий на физические и обратно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 января для Скорпионов

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день может посылать вам судьба: вполне возможно, что в них будет заключен ответ на важный вопрос, который занимает вас довольно долгое время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 января для Стрельцов

Перепады настроения, которые вы можете испытывать в этот день, сделают вас крайне неприятным собеседником, поэтому постарайтесь держаться подальше от тех, чьим отношением вы дорожите.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 января для Козерогов

От похода к парикмахеру сегодня лучше отказаться, даже если визит был оговорен заранее: манипуляции с волосами не только не оправдают ожиданий, но и негативно отразятся на благосостоянии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 января для Водолеев

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для налаживания семейных отношений, поэтому его – разумеется, по возможности – нужно провести с родными и близкими людьми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 января для Рыб

Не стоит давать волю своим – особенно негативным – эмоциям: вырвавшись на свободу, они могут сделать вас невыносимым в общении с окружающими вас людьми, чего они вам, скорее всего, не простят.

Читайте также: