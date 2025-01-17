Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день ярко выраженной негативной энергетики

День ярко выраженной негативной энергетики, когда силы зла буквально подталкивают нас к негативным – и неосмотрительным – поступкам.

Особенно опасно позволять окружающим склонять нас к своей точке зрения, заставляя нас действовать вопреки своим убеждениям и, что немаловажно, интересам. Уже завтра те из нас, кто совершит соответствующий поступок, пожалеют об этом, но последствия могут оказаться непредсказуемыми – проще их не опустить, чем впоследствии героически с ними бороться.

Овен

Велика вероятность душевных – скорее всего, любовных – переживаний, заглушить их поможет физический труд, который не даст сосредоточиться на негативе, а его результат и вовсе настроит на позитив.

Телец

Нежелательно полагаться на советы других людей, даже если речь идет о родных и близких: они все равно не смогут объективно оценить ваши обстоятельства, а, значит, обязательно ошибутся.

Близнецы

Нежелательно доверять мнению, которую выскажут о важном для вас вопросе другие люди, включая тех, кому вы привыкли безоговорочно доверять – в данном случае они, увы, могут ошибиться.

Рак

Встречу с друзьями, даже если она планировалась заранее, лучше отложить: сегодня велика вероятность того, что во время общения возникнет конфликт, который испортит не только данный момент, но и отношения в целом.

Лев

Возвышать себя над другими людьми нежелательно всегда, но сегодня такое – высокомерное – поведение может быть особенно опасным, поскольку самым негативным способом отразиться на отношениях с ними.

Дева

День, когда нежелательно не только проводить какие-либо – даже незначительные – финансовые операции, но даже просто брать в руки деньги – это может оказаться плохой для материального положения приметой.

Весы

Не стоит навязывать другим свое мнение, даже если вы считаете его единственно верным: собеседник – или оппонент – должен сам прийти к осознанию своих ошибок и сделать из них правильные выводы.

Скорпион

Постарайтесь никому не давать никаких обещаний, даже если обстоятельства будут вас к этому вынуждать: скорее всего, выполнить его вы не сможете, а осадок от своей нынешней беспомощности останется надолго.

Стрелец

Встречу с любимым человеком, даже если она планировалась заранее, лучше перенести на другое время – сегодня вас не удастся достичь взаимопонимания ни по одному вопросу, а это уже чревато ссорой.

Козерог

К новым знакомым, которые могут сегодня появиться в вашей жизни, необходимо отнестись с осторожностью: существует вероятность, что они преследуют далеко не благородные цели, а, значит, могут быть опасны.

Водолей

День благоприятен для уборки в доме или квартире, во время которой необходимо избавиться от вещей с негативной энергетикой – ко всему ломаному, рваному, с трещинами: вам сразу станет легче дышать.

Рыбы

Нынешний день – не самое лучшее время для встречи с родственниками: слишком велика вероятность конфликтов, которые вместо сплочения семьи, на которое вы рассчитывали, приведут к ее разобщению.

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