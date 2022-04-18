Гороскоп на 19-20 апреля для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно ограничить общение с окружающими

Гороскоп на 19-20 апреля для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно ограничить общение с окружающими

19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, астрологи часто называют сатанинским.

Тем не менее его опасность, которая имеет место быть, не стоит преувеличивать – обладая знаниями о том, как вести себя в это время, ее вполне можно избежать. Прежде всего необходимо ограничить общение с окружающими, особенно если речь идет о токсичных людях, и – разумеется, по возможности – реже покидать свое жилище, которое является естественным укрытием от всех угроз мира, в котором мы живем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19-20 апреля для Овнов

От душевных переживаний, которые будут испытывать вас на прочность в течение этих двух дней, легко избавиться, заняв чем-то не только руки, но и голову – почему бы вам, например, не написать рассказ или очерк?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19-20 апреля для Тельцов

В эти дни необходимо как можно реже заходить в соцсети – не удержавшись и вступив в какую-то дискуссию, вы можете получить массу неприятных комментариев, которые точно не улучшат вам настроение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19-20 апреля для Близнецов

Любые – особенно важные – встречи и даже разговоры по телефону лучше перенести на другое, более удачное, время, в эти дни их результат, увы, не оправдает ваших ожиданий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19-20 апреля для Раков

Звезды предупреждают вас о необходимости быть готовыми к агрессии со стороны окружающих вас людей – бояться ее не стоит, просто желательно при первых же ее признаках свернуть общение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19-20 апреля для Львов

Работа в эти дни не принесет желаемых результатов, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – нужно взять отгулы или хотя бы не браться за серьезные дела, а подтянуть старые "хвосты".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19-20 апреля для Дев

День категорически не подходит для денежных операций, даже если речь будет идти всего лишь о возвращении старого долга – что-нибудь обязательно пойдет не так, и деньги уплывут в неизвестном направлении.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19-20 апреля для Весов

Звезды рекомендуют вам затеять предпраздничную уборку в доме, рассортировать вещи, выбрав те, которые подарили неприятные вам люди, – эти предметы создают в вашем доме нездоровый энергетический фон

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19-20 апреля для Скорпионов

Помните, что, проявляя негативные эмоции, вы тем самым энергетически подпитываете силы зла – стоит сдерживать порывы, которые льют воду на мельницу мировой дисгармонии.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19-20 апреля для Стрельцов

Мелочные придирки окружающих вас людей, с которыми вы столкнетесь в эти дни, будут иметь целью вывести вас из состояния душевного равновесия – не поддавайтесь на провокации, будьте выше этого.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19-20 апреля для Козерогов

День благоприятен для того, чтобы очистить энергетику своего дома, используя для этого силу огня и воды – нужно сначала как следует вымыть все углы, а затем обойти жилье со свечой по часовой стрелке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19-20 апреля для Водолеев

Присущая вам от природы чувствительность в эти дни может сыграть с вами злую шутку – не стоит принимать несправедливые слова окружающих близко к сердцу, они сами будут не рады своему плохому настроению.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19-20 апреля для Рыб

К предложению принять участие в чужом проекте в это время необходимо отнестись с большой осторожностью – велика вероятность того, что вы, вложив в него время и силы, в результате окажетесь не у дел.

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