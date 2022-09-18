Гороскоп на 19-20 сентября для всех знаков Зодиака: дни пробуждения физической и моральной силы

24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, приведет к пробуждению мощной физической и моральной силы.

Можно – и нужно! – активно действовать, разрушая старое ради нового, сносить отжившее свое "здание" до основания, чтобы на его фундаменте построить что-то более перспективное.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19-20 сентября для Овнов

Новый проект, начатый в это время, окажется буквально обреченным на успех, поэтому не стоит медлить с работой над ним: чем раньше вы ее начнете, тем быстрее и успешнее он будет продвигаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19-20 сентября для Тельцов

Разговор со второй половинкой обещает быть серьезным, поэтому очень важно держать себя в руках и не давать волю эмоциям – они могут завести общение в тупик, из которого не будет выхода.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19-20 сентября для Близнецов

Будьте внимательны к людям, которые – вольно или невольно – окажутся в это время в круге вашего общения: возможно, среди них окажется тот, кого вы давно ищете – ваша вторая половинка.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19-20 сентября для Раков

Не стоит бояться нового проекта, заняться которым предложит вам начальств, даже если он покажется вам сложным и неподъемным: это ваш шанс получить новую – завидную – должность.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19-20 сентября для Львов

Конфликтов с окружающими у вас в эти дни не предвидится, если только вы сами их не спровоцируете: не стоит смотреть на других свысока и учить их жизни, им это может не понравиться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19-20 сентября для Дев

Начиная работу над новым проектом, тщательно взвесьте свои силы – как физические, так и моральные: важно понять, сможете ли вы довести его до победного конца или сдадитесь и бросите на полпути.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19-20 сентября для Весов

Тем из вас, кто пока еще не нашел себя в творчестве, звезды настоятельно советуют попробовать сделать это сейчас: возможно, вы поймете, что всегда мечтали реализоваться именно в таком деле.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19-20 сентября для Скорпионов

Время благоприятно для решения любого рода финансовых вопросов, но лучше всего пойдут дела, связанные с куплей и продажей: можно сбывать с рук то, что вам уже не понадобится, и приобретать необходимое.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19-20 сентября для Стрельцов

Пока другие действуют, вам – по рекомендации звезд – необходимо составить планы на будущее: в эти дни вам удастся определиться с приоритетными целями и решить, как их достичь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19-20 сентября для Козерогов

Ваше любимое занятие – работа – в это время будет двигаться стремительно и без проволочек, вам останется только успевать вписываться в рамки составленных ранее – смелых – планов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19-20 сентября для Водолеев

К претензиям близкого человека, которые вы можете услышать в это время, необходимо отнестись внимательно и без предубеждения: как ни неприятно будет это услышать, доля правды в них есть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19-20 сентября для Рыб

Постарайтесь не обижать окружающих колкими шуточками и едкими замечаниями: обидеть человека будет легко, а вот загладить перед ним свою вину – не так просто, как покажется на первый взгляд.

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