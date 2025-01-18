Гороскоп на 19-20 января для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно обращать внимание на знаки

20-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, когда каждый из нас может стать кузнецом своего счастья – или несчастья.

Для этого очень важно проанализировать победы и провалы последнего времени, сделать из них выводы и учитывать их в будущем. В это время также необходимо обращать внимание на знаки, посылаемые нам Вселенной или подсознаниям – они помогут принять решение, что самостоятельно – без помощи свыше – сделать не удастся.

Овен

Дни, когда вы можете потерять бдительность и поверить даже заведомой лжи, что приведет вас к печальным результатам, поэтому прежде чем принять за правду новую сведения, тщательно проанализируйте их.

Телец

Не стоит никого обманывать, даже если вам будет казаться, что вы лжете во спасение: на самом деле при помощи недостойных средств еще никого не удалось спасти – скорее, наоборот, так что не стоит рисковать.

Близнецы

Не стоит обращать внимание на выпады недоброжелателей: во-первых, они есть у всех, и вы – не исключение, а во-вторых, их недовольство – свидетельство ваших профессиональных и жизненных успехов.

Рак

Отправляясь на шопинг, заранее решите – а еще лучше, запишите – что вам необходимо приобрести, чтобы – во избежание лишних и бесполезных – расходов, не потратить больше, чем можно и нужно.

Лев

От оформления важных финансовых документов – особенно это касается понедельника – лучше отказаться, малейшей неточности или опечатки будет достаточно для того, чтобы предполагаемая прибыль превратилась в убыток.

Дева

Свиданий с любимым человеком, если, конечно, вы не живете вместе, в эти дни лучше избегать: велика вероятность внезапной и серьезной ссоры, выйти из которой будет не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Весы

Максимум времени – особенно в воскресенье – необходимо посвятить пребыванию на свежем воздухе: прогулки в парке или по улицам города не только благоприятно скажутся на самочувствии, но и поднимут настроение.

Скорпион

Внимание со стороны противоположного пола нужно воспринимать с достоинством – в эти дни вы будете выглядеть еще более привлекательно, чем обычно, так что желающих вам об этом сказать окажется много.

Стрелец

Лень, которая – совершенно неожиданно для такого деятельного знака как ваш – может одолеть в это время, необходимо гнать от себя: физическая работа – единственный способ поднять себе настроение.

Козерог

Не стоит использовать окружающих в своих – корыстных – целях, даже если они сами «подставятся» под такое отношение: впоследствии вам будет стыдно за то, что вы так некрасиво поступили в доверчивым челвеком.

Водолей

В это время главной вашей проблемой станет отсутствие взаимопонимания с окружающими вас людьми: лучше стать добровольным затворником, чем встрять в конфликт, который может длиться долго и муторно.

Рыбы

Раздражение, которое вы будете испытывать по отношению к другим людям, будет предопределено недовольством самими собой – решив эту проблему, вы избавитесь от негатива во взгляде на окружающий мир.

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