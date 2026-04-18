Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда добро и зло трудно отделить друг от друга

Поэтому — чтобы не совершить досадную ошибку, встав не на ту сторону, важно отказаться от каких-либо — как хороших, так и плохих — поступков.

Звезды рекомендуют посвятить это время покою, созерцанию и размышлениям, а уж прислушиваться к их мнению или нет — личное дело каждого из нас, главное впоследствии не сожалеть о совершенных ошибках.

Овен

Хорошее время для самых разных начинаний — от деловых проектов до уборки в доме: какое бы занятие вы ни выбрали, помните, что оно будет обречено на успех, поэтому не стоит откладывать их на потом.

Телец

Негативную энергию этого дня, от которой, увы, спрятаться никуда не удастся, можно — и нужно — трансформировать в позитивную, занявшись чем-нибудь не только полезным, но и приятным — например, своему хобби.

Близнецы

Депрессии, которая в последнее время не дает вам посмотреть на ситуацию с позитивной точки зрения, необходимо противопоставить профессиональную или бытовую занятость, которая не оставит ни одной свободной минуты.

Рак

О том, что нервные клетки не восстанавливаются, важно помнить всегда, но в этот день — особенно: не переживать из-за вещей, которые невозможно изменить, — лучше посмотреть на них с иной — позитивной — точки зрения.

Лев

Если ваша цель — избавление от вредных привычек, ваше время пришло: сегодня вам удастся это сделать без особых сложностей — они уйдут как будто бы сами по себе, без каких-либо усилий и активных действий.

Дева

Не стоит отказываться от поставленной ранее цели, даже если вам покажется, что все обстоятельства работают против вас, — впоследствии вы пожалеете об этом своем шаге, но отыграть ситуацию назад не сможете.

Весы

Негативные эмоции неожиданно могут вызывать любые люди, включая родных и близких, поэтому важно проявлять терпение и снисхождение к их ошибкам и слабостям, тем более, что они прощают вам ваши недостатки.

Скорпион

Сегодня критику в свой адрес нужно воспринимать без традиционных для вас обид и раздражения: поскольку в ней будет рациональное зерно, необходимо принять все услышанное к сведению и исправить свои ошибки.

Стрелец

Причиной апатии, которая может настичь вас в этот день, будет чувство неудовлетворенности собой и своими достижениями: секрет счастья состоит в том, чтобы — хотя бы на время — позволить себе быть несовершенными.

Козерог

День, когда окружающие вас люди предстанут перед вами в своем истинном — без прикрас и ухищрений — облике, что позволит вам сделать важные — скорее всего, негативные — выводы о дальнейшем общении с ними.

Водолей

Воздержитесь от выяснения отношений с любимым человеком, даже если вам кажется, что ваши отношения зашли в тупик: улучшить и вам все равно не удатся, а вот ухудшить — и даже потерять — можно будет вполне.

Рыбы

Даже очень большой и сложный объем работы сегодня можно будет осуществить, если никуда не торопиться и выполнять задачу планомерно и поступательно, одну за другой, не отставая и не забегая далеко вперед.

