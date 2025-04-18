Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем на пике активности

Гороскоп на 19 апреля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Всплеск мощнейшей энергии сделает возможными любые достижения, поэтому не стоит терять время и упускать драгоценный шанс совершить позитивный переворот в профессии или бизнесе, а, как следствие, и жизни. Поспособствует этому и уверенность в себе и своих силах, которая в это время возрастет в разы: мы будет уверены, что нам подвластны любые «вершины», так что можно замахнуться на самые сложные и трудоемкие процессы.

Овен

Сегодня необходимо будет проявить качество, за которое вас обычно ругают, — ваше фирменное упрямство, без него вы вряд ли сможете достичь своей цели ни в профессиональном, ни в финансовом, ни в личном плане.

Телец

Показав окружающим, что можете — в ущерб собственным интересам — делать за них их работу, вы сослужите себе недобрую службу: не удивляйтесь, если вами начнут пользоваться в корыстных интересах.

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Близнецы

Обманывать нежелательно всегда, но сегодня — особенно: солгав один раз, вы попадете в сложную — а иногда и непроходимую — ситуацию, из которой будет трудно выбраться: она будет требовать от вас новой и новой лжи.

Рак

Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе или близким вам людям, в противном случае у хейтеров такое отношение может войти в привычку, и вернуть их в прежний режим отношений будет очень сложно.

Лев

Жизненную энергию, с лихвой отпущенную вам в этот день звездами, нежелательно тратить на выяснение отношений с близкими вам людьми, лучше направить ее на работу — особенно, связанную с творчеством.

Дева

Пойдя на поводу у других людей — скорее всего, не самых доброжелательных — и отказавшись от цели, к осознанию которой шли долго и упорно, вы впоследствии об этом пожалеете, но будет поздно.

Весы

Решив высказать свое мнение, проявите максимум уважения — как к своему собеседнику, так и к его точке зрения — согласитесь он имеет полное право не только на нее, но и на возможность его высказать.

Скорпион

Удачный в профессиональном отношении день, в течение которого можно проводить переговоры, их результатом может стать переход на новую должность или подписание важного финансового договора.

Стрелец

День благоприятен для того, чтобы вспомнить о многочисленных талантах, которыми наградила вас природа: занявшись тем, к чему вас давно тянуло, вы, вполне возможно, обретете не хобби, а новую профессию.

Козерог

Сегодня любые проблемы профессионального свойства будут разрешаться легко и без напряжения — как будто бы сами по себе, поэтому можно приурочить к этому дню самые сложные и трудновыполнимые задачи.

Водолей

Не стоит, как бы вам того ни хотелось, выдавать желаемое за действительное: только взглянув правде в глаза и оценив реальные доводы, вы сможете определить, как ответить на очень важный для вас вопрос.

Рыбы

Если за предыдущий временной период вы смогли продемонстрировать начальству, что готовы трудиться в любых — даже самых сложных — условиях, вполне можете рассчитывать на повышение по службе.

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