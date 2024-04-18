Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда важно думать о других людях

День, когда особенно важно как можно больше думать о других людях – причем не только близких, но и посторонних.

Участие в судьбе других людей будет одинаково благоприятно как для тех, на кого оно направлено, так и для тех, кто это добро осуществляет. Для новых дел время неблагоприятно – толку от них будет немного, поэтому рекомендуется доводить до ума старые, но отложенные на неопределенный период дела. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов – слишком велик риск потерь, от которых можно обезопасить себя бездействием.

Овен

Жалость в этот день можно проявлять ко всем, кроме самих себя: это чувство лишит вас сил, необходимых для плодотворной профессиональной деятельности и успешной личной жизни.

Телец

Выясняя отношения с близким человеком, не повышайте тон и не используйте доводов, которые похожи на "удар ниже пояса": таким образом вы ни о чем не договоритесь, а только еще сильнее поссоритесь.

Близнецы

Несмотря на благотворительный характер дня, помощь нужно оказывать только тем, кто действительно в ней нуждается, активизировавшиеся мошенники могут лишить ее тех, кому она действительно нужна.

Рак

Добрые дела будут "засчитаны" вам только в том случае, если вы не станете ждать за них ответной благодарности, в противном случае искренняя помощь перейдет в разряд взаимовыгодных отношений "ты мне, я тебе".

Лев

Постарайтесь сдерживать вспышки гнева, которые могут преследовать вас в этот день: они – влияние лунных энергий, поэтому уже завтра от них не останется и следа, а вы снова превратитесь в доброжелательного человека.

Дева

Велика вероятность ссоры с родными вам людьми, поэтому от встречи и общения с ними сегодня лучше отказаться, если же избежать ее не удастся, постарайтесь как можно меньше говорить м как можно больше молчать.

Весы

Понять, как без потерь выйти из сложившейся профессиональной или житейской ситуации, можно будет, только проанализировав факторы, которые к ней привели: окажется, что все не так уж и сложно.

Скорпион

Воспользоваться тем, что окружающие сегодня будут относиться к вам максимально доброжелательно и охотно придут на помощь в решении любых вопросов, не зазорно: нельзя упускать такой удачный шанс.

Стрелец

Обратите внимание на тех, кто живет с вами рядом: возможно, они нуждаются в помощи, оказать которую вполне в ваших силах – используйте все доступные вам возможности, чтобы облегчить их существование.

Козерог

Представители вашего знака чувствуют себя комфортно только во время действий – прежде всего, профессионального характера, но сегодня необходимо подумать и об отдыхе, иначе работа не будет плодотворной.

Водолей

Обращайте внимание на сигналы, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: в них может содержаться ответ на важный для вас вопрос, который вы самостоятельно решить не сможете.

Рыбы

Даже если события нынешнего дня будут вызывать у вас раздражение, постарайтесь сохранять спокойное – и оптимистичное – состояние духа: уже завтра все изменится к лучшему, так стоит ли даром тратить нервы.

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