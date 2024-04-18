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Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда важно думать о других людях

Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда важно думать о других людях

Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда особенно важно как можно больше думать о других людях – причем не только близких, но и посторонних. 

Участие в судьбе других людей будет одинаково благоприятно как для тех, на кого оно направлено, так и для тех, кто это добро осуществляет. Для новых дел время неблагоприятно – толку от них будет немного, поэтому рекомендуется доводить до ума старые, но отложенные на неопределенный период дела. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов – слишком велик риск потерь, от которых можно обезопасить себя бездействием. 

Овен 

Жалость в этот день можно проявлять ко всем, кроме самих себя: это чувство лишит вас сил, необходимых для плодотворной профессиональной деятельности и успешной личной жизни. 

Телец 

Выясняя отношения с близким человеком, не повышайте тон и не используйте доводов, которые похожи на "удар ниже пояса": таким образом вы ни о чем не договоритесь, а только еще сильнее поссоритесь. 

Близнецы 

Несмотря на благотворительный характер дня, помощь нужно оказывать только тем, кто действительно в ней нуждается, активизировавшиеся мошенники могут лишить ее тех, кому она действительно нужна. 

Рак 

Добрые дела будут "засчитаны" вам только в том случае, если вы не станете ждать за них ответной благодарности, в противном случае искренняя помощь перейдет в разряд взаимовыгодных отношений "ты мне, я тебе". 

Лев 

Постарайтесь сдерживать вспышки гнева, которые могут преследовать вас в этот день: они – влияние лунных энергий, поэтому уже завтра от них не останется и следа, а вы снова превратитесь в доброжелательного человека. 

Дева 

Велика вероятность ссоры с родными вам людьми, поэтому от встречи и общения с ними сегодня лучше отказаться, если же избежать ее не удастся, постарайтесь как можно меньше говорить м как можно больше молчать. 

Весы 

Понять, как без потерь выйти из сложившейся профессиональной или житейской ситуации, можно будет, только проанализировав факторы, которые к ней привели: окажется, что все не так уж и сложно. 

Скорпион 

Воспользоваться тем, что окружающие сегодня будут относиться к вам максимально доброжелательно и охотно придут на помощь в решении любых вопросов, не зазорно: нельзя упускать такой удачный шанс. 

Стрелец 

Обратите внимание на тех, кто живет с вами рядом: возможно, они нуждаются в помощи, оказать которую вполне в ваших силах – используйте все доступные вам возможности, чтобы облегчить их существование. 

Козерог 

Представители вашего знака чувствуют себя комфортно только во время действий – прежде всего, профессионального характера, но сегодня необходимо подумать и об отдыхе, иначе работа не будет плодотворной. 

Водолей 

Обращайте внимание на сигналы, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: в них может содержаться ответ на важный для вас вопрос, который вы самостоятельно решить не сможете. 

Рыбы 

Даже если события нынешнего дня будут вызывать у вас раздражение, постарайтесь сохранять спокойное – и оптимистичное – состояние духа: уже завтра все изменится к лучшему, так стоит ли даром тратить нервы. 

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