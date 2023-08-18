Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будет преследовать недовольство миром

День, когда нас может преследовать недовольство всем миром, но прежде всего, самими собой, своим положением и достижениями.

К счастью, это ощущение не имеет ничего общего с реальным положением дел, поэтому не стоит делать из него трагедию – уже завтра от него не останется и следа. Впрочем, вышесказанное не значит, что нельзя действенно улучшить свое жизненное положение – как профессиональное, так и личное: звезды приветствуют инициативу такого рода.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 августа для Овнов

Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом – например, провести генеральную уборку в доме или заняться сезонными садово-огородными работами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 августа для Тельцов

Попробуйте отказаться от телефонных разговоров и общения в мессенджерах: вы совершенно неожиданно для себя обнаружите, что ничего страшного не произошло, а времени освободится – масса.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 августа для Близнецов

Нежелательно общаться с человеком, который будет проявлять хотя бы незначительную агрессию: трудно предсказать, чем закончится такой разговор, поэтому лучше обойти такого собеседника стороной.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 августа для Раков

Не ждите, пока человек, которому вы симпатизируете, скажет вам о своих чувствах: берите инициативу в свои руки и признавайтесь в них сами – вам не придется пожалеть о своем поступке.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 августа для Львов

От финансовых операций, даже если это всего лишь пополнения счета мобильного телефона, лучше отказаться: малейшая неточность или опечатка может привести к материальным потерям.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 августа для Дев

Энергию, которую вы сегодня получите от звезд, необходимо расходовать с умом: не стоит тратить весь ее запас на первое попавшееся дело – лучше равномерно распределить силы на весь день.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 августа для Весов

Не стоит подпитывать своей энергетикой токсичных людей, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции, лучше отнестись к их выходкам спокойно – так направленная против вас злоба вернется обратно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 августа для Скорпионов

Воздержитесь от едких замечаний в адрес других людей, даже если они покажутся вам остроумными: объект ваших шуток может не оценить ваше чувство юмора и обидеться всерьез и надолго.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 августа для Стрельцов

Амплитуда перепадов вашего настроения может колебаться от раздражения и гнева до равнодушия и апатии: чтобы не «посадить» себе нервную систему, старайтесь сохранять хотя бы минимум спокойствия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 августа для Козерогов

События нынешнего дня могут открыть вам неприятную правду о человеке, которого вы до сих пор считали если не другом, то приятелем: смиритесь с этим открытием – как говорится, дело житейское.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 августа для Водолеев

Если вас существует давний, затянувшийся конфликт с кем-либо, сегодня не самое лучшее время для его урегулирования: скорее всего, он пойдет на новый виток, поэтому помиритесь вы нескоро.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 августа для Рыб

Вы едва ли не единственный знак, которому сегодняшний день принесет только хорошее: так, вам удастся выполнить огромный объем работы, что порадует не только вас самих, но и ваше непосредственное начальство.

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