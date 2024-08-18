Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно восстановить силы

Один и самых легких и гармоничных дней во всем лунном календаре, к благотворным энергиям которого нужно относиться максимально бережно.

Дела – причем, не только профессиональные, но и бытовые – несмотря на понедельник, успешными, увы, не будут, поэтому имеет смысл найти время для отдыха и любимого занятия. Главное – восстановить физические и моральные силы, которые понадобятся нам уже завтра.

Овен

Хороший день для примирения с друзьями и родственниками, ссора с которыми давно не дает вам покоя, сегодня обязательно нужно найти время, чтобы встретиться с ними и все детально обсудить.

Телец

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопориться и затянется надолго.

Близнецы

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным.

Рак

Поднять настроение, которое может «провиснуть» с самого утра, помогут домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что жизнь налаживается.

Лев

Высокомерие по отношению к окружающим нежелательно всегда, но сегодня – особенно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, вы не сможете обратиться за содействием к тем, кем пренебрегли.

Дева

От принятия важных решений – как профессиональных, так и житейских – сегодня лучше отказаться: они вряд ли окажутся правильными, и вам долго придется о них сожалеть.

Весы

Лучший способ завалить все назначенные на этот день дела – взяться за работу над ними одновременно: необходимо выбрать одно, приоритетное, остальные же отложить на потом.

Скорпион

День, когда можно – и нужно – подводить итоги предыдущей деятельности: это необходимо, чтобы в будущем повторить полученный успех и избежать совершенных – даже ненароком – ошибок.

Стрелец

Плохому настроению, коль скоро оно будет надоедать вам с самого утра, необходимо бороться всеми доступными только вам способами – почему бы, например, не отправиться по магазинам и не купить что-то очень приятное.

Козерог

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долго время казалась вам недостижимой: сейчас все обстоятельства сложатся таким образом, что придется поверить в чудеса.

Водолей

В отношениях с партнером – мужем или любимым человеком – может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы отправиться на отдых или в путешествие.

Рыбы

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности – от уплаты по счетам до открытия банковских карт и депозитов, они окажутся удачными и в самое ближайшее время принесут солидные дивиденды.

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