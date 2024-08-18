Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно восстановить силы

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно восстановить силы

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Один и самых легких и гармоничных дней во всем лунном календаре, к благотворным энергиям которого нужно относиться максимально бережно. 

Дела – причем, не только профессиональные, но и бытовые – несмотря на понедельник, успешными, увы, не будут, поэтому имеет смысл найти время для отдыха и любимого занятия. Главное – восстановить физические и моральные силы, которые понадобятся нам уже завтра. 

Овен 

Хороший день для примирения с друзьями и родственниками, ссора с которыми давно не дает вам покоя, сегодня обязательно нужно найти время, чтобы встретиться с ними и все детально обсудить. 

Телец 

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопориться и затянется надолго. 

Близнецы 

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным. 

Рак 

Поднять настроение, которое может «провиснуть» с самого утра, помогут домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что жизнь налаживается. 

Лев 

Высокомерие по отношению к окружающим нежелательно всегда, но сегодня – особенно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, вы не сможете обратиться за содействием к тем, кем пренебрегли. 

Дева 

От принятия важных решений – как профессиональных, так и житейских – сегодня лучше отказаться: они вряд ли окажутся правильными, и вам долго придется о них сожалеть. 

Весы 

Лучший способ завалить все назначенные на этот день дела – взяться за работу над ними одновременно: необходимо выбрать одно, приоритетное, остальные же отложить на потом. 

Скорпион 

День, когда можно – и нужно – подводить итоги предыдущей деятельности: это необходимо, чтобы в будущем повторить полученный успех и избежать совершенных – даже ненароком – ошибок. 

Стрелец 

Плохому настроению, коль скоро оно будет надоедать вам с самого утра, необходимо бороться всеми доступными только вам способами – почему бы, например, не отправиться по магазинам и не купить что-то очень приятное. 

Козерог 

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долго время казалась вам недостижимой: сейчас все обстоятельства сложатся таким образом, что придется поверить в чудеса. 

Водолей 

В отношениях с партнером – мужем или любимым человеком – может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы отправиться на отдых или в путешествие. 

Рыбы 

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности – от уплаты по счетам до открытия банковских карт и депозитов, они окажутся удачными и в самое ближайшее время принесут солидные дивиденды. 

Читайте также: 

Опасная амброзия: как аллергикам уберечься от коварного сорняка

Опасная амброзия: как аллергикам уберечься от коварного сорняка

Похожие темы:

Следующая публикация