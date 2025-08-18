Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно воздержаться от выяснения отношений

Гороскоп на 19 августа

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Важно максимально воздерживаться от выяснения отношений с другими людьми: толку оно все равно не принесет, а превратить друзей во врагов, что вполне возможно в этот день, не самый лучший результат. Покупки это дня, скорее всего, окажутся неудачными, так что от похода по магазинам лучше отказаться.

Овен

Даже если день выпадает на отпуск, для отдыха он подходит только в том случае, если будет активным: бесцельное лежание на диване дома или в гамаке на даче пользу ни здоровью, ни состоянию духа не принесет.

Телец

День, когда инициатива может оказаться наказуемой и вызвать негативную реакцию начальства, поэтому работать нужно спокойно и неторопливо, не пытаясь выделиться из общей массы сотрудников.

Близнецы

В течение дня важно сосредоточиться на одном профессиональном направлении и заниматься только им: распыляя свои силы на несколько задач сразу, вы рискуете в результате не выполнить ни одну из них.

Рак

Энергию, которая будет переполнять вас с самого утра, необходимо расходовать экономно, в случае расточительности вы очень быстро «выдохнетесь» и не сможете сделать все, что запланировали.

Лев

Ввиду возможности непредвиденных — и не всегда приятных — ситуаций от любых поездок — будь то путешествия или командировки, лучше отказаться: не произойдет ничего страшного, если вы перенесете их на пару дней.

Дева

Представителям вашего знака не рекомендуется принимать серьезные — особенно перспективные — решения: из-за невозможности объективно оценить все факторы «за» и «против» они могут оказаться ошибочными.

Весы

Необходимо максимально ограничить общение с близким человеком, в противном случае возникшая из-за ерунды ссора может надолго расстроить ваши с ним отношения, к чему вы, конечно же, не стремитесь.

Скорпион

Не стоит реагировать на двусмысленные и рискованные шутки, которые могут отпускать в этот день окружающие, это не более чем провокации, рассчитанные на вашу резкую и негативную эмоциональную реакцию.

Стрелец

Несмотря на начало рабочей недели, минимум времени сегодня нужно уделять работе, которая успехом, увы, не увенчается, максимум — семье и дому: хорошо бы заняться домашним хозяйством, пообщаться с детьми.

Козерог

Несмотря на непреодолимую тягу к транжирству, которая может одолевать прдставителей вашего — экономного — знака в этот день, к деньгам лучше относиться бережно — велик риск серьезно выбиться из бюджета.

Водолей

Звезды не рекомендуют вам заключать долгосрочные сделки и подписывать серьезные перспективные договора — и те, и другие могут оказаться далеко не такими выгодными, как покажется вам на первый взгляд.

Рыбы

Не стоит резко реагировать на бестактные заявления родственников, особенно старшего возраста — скорее всего, они будут сказаны без злого умысла и какой-либо задней мысли — это просто необдуманная глупость.

