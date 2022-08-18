Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день, когда важно избегать мест скопления людей

День мощной энергетики, которая может оказаться как положительной, так и отрицательной – в зависимости от того, как мы ею распорядимся.
Важно направить силы, которые человек в себе ощутит, на благие дела и мирные цели, в таком случае они приобретут позитивную окраску, и наоборот. Также очень важно избегать мест массового скопления людей – это может быть опасным: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, излечение которого затянется надолго.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 19 августа для Овнов
Инстинкты могут взять верх над хорошим воспитанием и примерным поведением: важно взять их под контроль и не позволить испортить свой имидж в глазах окружающих вас людей.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 19 августа для Тельцов
Не вступайте в разговоры с теми, кто – даже потенциально – может заставить вас сорваться: за свое поведение в таком случае вам впоследствии может стать стыдно, не стоит до этого доводить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 19 августа для Близнецов
От романтической встречи, даже если она была назначена заранее, сегодня лучше отказаться: будет обидно, если в результате мелкой ссоры пострадают отношения, которые выстраивались долгое время.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 19 августа для Раков
Внимательно следите не только за своими словами, но и за мыслями: будучи негативными, они могут смоделировать ваше поведение и, как следствие, ваши жизненные обстоятельства не в лучшую сторону.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 19 августа для Львов
Не встревайте в чужой конфликт, даже если вам покажется, что вы можете восстановить справедливость в отношении напрасно обиженного: негативные эмоции, которые вы испытаете, не стоят вашего миротворчества.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 19 августа для Дев
Помните банальную истину о том, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке: если вам будут предлагать сделать что-нибудь "безвозмездно, то есть, даром", откажитесь – вряд ли результат вас порадует.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 19 августа для Весов
Трудно сохранять оптимистический настрой, когда все вокруг агрессивно настроены, а негатив буквально витает в воздухе, тем не менее необходимо это сделать, если вы не хотите ни с кем ссориться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 19 августа для Скорпионов
Не давайте непрошенных советов и уже тем более не вмешивайтесь в жизнь других людей – особенно их личные отношения: ваши благие намерения наткнутся на агрессию со стороны тех, кому хотели помочь.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 19 августа для Стрельцов
Приступы раздражительности, которые будут накрывать вас с самого утра, не лучшим образом скажутся на отношениях с окружающими – особенно с начальством: не стоит ему грубить.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 19 августа для Козерогов
Не стоит слушать чужие разговоры: вы можете неправильно понять сказанные в них слова и "нагородить" целую конструкцию из предположений и домыслов, не имеющих отношения к реальности.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 19 августа для Водолеев
Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы испытаете сегодня, не более чем влияние энергетики лунных суток, поэтому не стоит делать радикальных выводов, считая себя неудачником.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 19 августа для Рыб
День неблагоприятен для финансовых и бизнес-операций: их результат может оказаться прямо противоположной тому, на который вы рассчитывали, поэтому желательно не рисковать.
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