Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день космической гармонии

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день космической гармонии

День космической гармонии, когда можно – и нужно – отдыхать, думая о своем комфорте – как моральном, так и физическом.

Звезды рекомендуют никуда не торопиться и заниматься только теми делами, которые приносят удовольствие – ни в коем случае нельзя делать того, что вызывает негативные эмоции. Необходимо восстановить силы, которые к этому дню стремительно истощились, а теперь постепенно начнут аккумулироваться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 декабря для Овнов

Близкие люди, от общения с которыми в выходной никуда не деться, могут пытаться вывести вас из себя: отмахнуться от них, как от посторонних, не удастся, поэтому нужно проявить максимум терпения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 декабря для Тельцов

День, несмотря на праздник, желательно посвятить наведению порядка в доме: прежде всего нужно перебрать вещи, рассортировав их на нужные и ненужные – последние лучше отдать нуждающимися.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 декабря для Близнецов

Не стоит общаться с людьми, которые оказывают на вас токсичное влияние, даже если вам будет казаться, что они нуждаются в вашей помощи и участии – последствия такой благотворительности будут непредсказуемыми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 декабря для Раков

Важное решение, касающееся отношений с близким человеком, будучи принятым сегодня, с большой долей вероятности окажется ошибочным, поэтому необходимо перенести его на другой день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 декабря для Львов

Подумайте о физическом очищении организма – придерживайтесь правил здорового образа жизни: составьте правильный рацион, займитесь спортом, посетите баню или сауну, прогуляйтесь на свежем воздухе.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 декабря для Дев

Раздражительность, которая может одолеть вас во второй половине дня, обусловлена космическими энергиями – не стоит ей поддаваться, ведь уже завтра от нее не останется и следа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 декабря для Весов

В отношении окружающих нельзя допускать не только негативных слов, но и злых мыслей – помните: все, что вы пожелаете сегодня другим, в самом скором времени получите сами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 декабря для Скорпионов

Вам звезды настоятельно советуют провести нынешний день на природе: лучше всего отправиться с семьей за город или в недальнюю поездку, если такой возможности не представится, хотя бы погулять в парке.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 декабря для Стрельцов

День, когда обязательно нужно кому-то помочь – например, помочь продуктами одинокой соседке или отдать в специализированный пункт приема одежду, которую вы не носите – это станет хорошей приметой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 декабря для Козерогов

Можно – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – отправляться как в путешествия выходного дня, так и в более длительные поездки, они окажутся на редкость удачными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 декабря для Водолеев

День рекомендуется провести с семьей: наибольшее внимание желательно уделить пожилым родственниками и детям, они нуждается в нем больше всего, так что не скупитесь на добрые слова и действия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 декабря для Рыб

Вам светила настоятельно рекомендуют немного… пофантазировать: создав реальность своей мечты, вы получите массу новых и интересных идей, которые впоследствии сможете использовать в работе и бизнесе.

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