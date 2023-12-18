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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который даст нам силы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который даст нам силы

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда мощный прилив сил смогут ощутить все – даже самые медлительные и апатичные люди. 

С одной стороны, это сделает возможными действия, на которые у нас до сих пор не хватало ресурсов, с другой - может породить ложное ощущение всесильности – человеку покажется, что он, образно говоря, схватил бога за бороду. Стоит ли говорить, что к реальности такое преувеличение своих сил и возможностей не имеет никакого отношения, а вот опасность в себе таит немалую: не рассчитав свои силы, можно оказаться как минимум в нелепом, а как максимум – в опасном положении. Звезды призывают к реалистическому взгляду не только на мир, но и на себя самого – нежелательно их преувеличивать. 

Овен 

Овнам, которые "славятся" своей несдержанностью, сегодня особенно важно следит за тем, что они говорят: слова будут материализоваться практически мгновенно, что чревато серьезными неприятностями. 

Телец 

Не стоит никому ничего обещать – особенно это касается близких людей: по объективным причинам вы не сможете сдержать слово, а это не лучшим образом отразится на ваших отношениях. 

Близнецы 

Постарайтесь избегать пустых разговоров: увлекшись, вы можете выдать тайну – свою или чужую, а вылетевшее слово при всем желании не удастся вернуть обратно, что будет иметь нежелательные последствия. 

Рак 

Необходимо заботиться о своем здоровье – прежде всего это касается простудных и вирусных заболеваний: необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться и избегать мест большого скопления людей. 

Лев 

Столкнувшись с человеком, который не испытывает к вам симпатий и не скрывает этого, сохраняйте спокойствие и достоинство, а услышав негативные слова в свой адрес, ответьте на них пожеланием здоровья. 

Дева 

Прилив энергии, который вы почувствуете сегодня, направьте его не на работу, а на любимые занятие – именно в нем вы сегодня преуспеете, да к тому же еще и удовольствие получите, что немаловажно. 

Весы 

Не стоит браться за важный профессиональны проект без серьезной подготовки: даже если окружающие – особенно начальство – будут подталкивать вас к действиям, не спешите с ними. 

Скорпион 

Несмотря на плотный рабочий график, необходимо найти время для отдыха – помните, что хорошо работает тот, кто умеет вовремя остановиться и восстановить силы, в противном случае они быстро иссякнут. 

Стрелец 

Прежде чем принять важное решение личного плана, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете – это могут быть как родственники, так и близкие друзья: они дадут вам дельный и бескорыстный совет. 

Козерог 

Известно, что вы – не мастер комплиментов, но сегодня постарайтесь преодолеть себя: чем больше добрых слов вы скажете окружающим вас людям, тем больше позитива впустите в собственную жизнь. 

Водолей 

Не стоит тратить силы, в которых сегодня не будет недостатка, на пустые разговоры и споры: выберите самое важную – профессиональную – цель и приложите максимум усилий для ее достижения. 

Рыбы 

При помощи красноречия, которым обеспечат вас сегодня звезды. Вы сможете убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов, поэтому сегодня можно решать важные вопросы с начальством. 

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Дата публикации
Просмотры
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