Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который даст нам силы

День, когда мощный прилив сил смогут ощутить все – даже самые медлительные и апатичные люди.

С одной стороны, это сделает возможными действия, на которые у нас до сих пор не хватало ресурсов, с другой - может породить ложное ощущение всесильности – человеку покажется, что он, образно говоря, схватил бога за бороду. Стоит ли говорить, что к реальности такое преувеличение своих сил и возможностей не имеет никакого отношения, а вот опасность в себе таит немалую: не рассчитав свои силы, можно оказаться как минимум в нелепом, а как максимум – в опасном положении. Звезды призывают к реалистическому взгляду не только на мир, но и на себя самого – нежелательно их преувеличивать.

Овен

Овнам, которые "славятся" своей несдержанностью, сегодня особенно важно следит за тем, что они говорят: слова будут материализоваться практически мгновенно, что чревато серьезными неприятностями.

Телец

Не стоит никому ничего обещать – особенно это касается близких людей: по объективным причинам вы не сможете сдержать слово, а это не лучшим образом отразится на ваших отношениях.

Близнецы

Постарайтесь избегать пустых разговоров: увлекшись, вы можете выдать тайну – свою или чужую, а вылетевшее слово при всем желании не удастся вернуть обратно, что будет иметь нежелательные последствия.

Рак

Необходимо заботиться о своем здоровье – прежде всего это касается простудных и вирусных заболеваний: необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться и избегать мест большого скопления людей.

Лев

Столкнувшись с человеком, который не испытывает к вам симпатий и не скрывает этого, сохраняйте спокойствие и достоинство, а услышав негативные слова в свой адрес, ответьте на них пожеланием здоровья.

Дева

Прилив энергии, который вы почувствуете сегодня, направьте его не на работу, а на любимые занятие – именно в нем вы сегодня преуспеете, да к тому же еще и удовольствие получите, что немаловажно.

Весы

Не стоит браться за важный профессиональны проект без серьезной подготовки: даже если окружающие – особенно начальство – будут подталкивать вас к действиям, не спешите с ними.

Скорпион

Несмотря на плотный рабочий график, необходимо найти время для отдыха – помните, что хорошо работает тот, кто умеет вовремя остановиться и восстановить силы, в противном случае они быстро иссякнут.

Стрелец

Прежде чем принять важное решение личного плана, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете – это могут быть как родственники, так и близкие друзья: они дадут вам дельный и бескорыстный совет.

Козерог

Известно, что вы – не мастер комплиментов, но сегодня постарайтесь преодолеть себя: чем больше добрых слов вы скажете окружающим вас людям, тем больше позитива впустите в собственную жизнь.

Водолей

Не стоит тратить силы, в которых сегодня не будет недостатка, на пустые разговоры и споры: выберите самое важную – профессиональную – цель и приложите максимум усилий для ее достижения.

Рыбы

При помощи красноречия, которым обеспечат вас сегодня звезды. Вы сможете убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов, поэтому сегодня можно решать важные вопросы с начальством.

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