Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в уединении

День, несмотря на свой будний статус, идеально подходит для одиночества и уединения.

Если нет возможности совсем отказаться от работы, необходимо выбрать дистанционную ее форму – так меньше шансов столкнуться с кем-то из окружающих, кто будет, мягко говоря, негативно настроен. Свободное время желательно посвятить отдыху – он поможет восстановить силы, количество которых уверенно стремится к нулю.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 декабря для Овнов

Провокаторов, которые захотят вывести вас на неконтролируемые эмоциональные реакции, сегодня будет предостаточно – проявите сдержанность, не давайте им возможность "подпитаться" своей энергией.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 декабря для Тельцов

При малейшей возможности уделите время внутренней работе над ошибками: припомните все, что вы сделали в последнее время, и проанализируйте каждое свое действие – выводы в будущем вам пригодятся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 декабря для Близнецов

Несмотря на то, что вы, как вам покажется, найдете гениальное решение поставленной перед вами начальством проблемы, не торопитесь излагать его во всеуслышание – сегодня из толпы коллег лучше не выделяться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 декабря для Раков

Занимать деньги – разумеется, если возникнет такая необходимость – сегодня можно, а вот одалживать их звезды не рекомендуют: велика вероятность того, что уже никогда больше их не увидите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 декабря для Львов

Не самое благоприятное время для того, чтобы браться за сложные и ответственные дела, даже если начальство будет настаивать на том, чтобы вы сделали это немедленно – повремените хотя бы до завтра.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 декабря для Дев

Представителям вашего знака сегодня нежелательно бездельничать: выдумайте для себя любое занятие – лучше всего, если это будет ваше хобби, только не сидите сложа руки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 декабря для Весов

День идеально подходит для наведения порядка, причем не только и не столько дома, сколько на работе: необходимо перебрать документы – как бумажные, так и цифровые – и выбросить те, что захламляют пространство.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 декабря для Скорпионов

Тем представителям знака, которым необходима помощь в оформлении документов, сегодня можно смело отправляться на прием в чиновничьи кабинеты: их вопрос решится быстро и без проволочек.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 декабря для Стрельцов

От любых важных встреч – как делового, так и личного характера – сегодня лучше отказаться: согласия с собеседниками все равно достичь не удастся, поэтому не стоит даром тратить время и моральные силы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 декабря для Козерогов

День, когда инициатива может быть наказуемой: подсказав начальству, как решить важный профессиональный вопрос, вы, скорее всего, и будете назначены главным исполняющим, хотите вы того или нет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 декабря для Водолеев

С апатией, которая может накатить на вас ближе к обеду, необходимо бороться всеми доступными вам способами: почему бы вам, например, не напроситься в гости к лучшей подруге, чтобы поговорить по душам?

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 декабря для Рыб

Лучшим отдыхом для вас сегодня станет смена деятельности: устанете от интеллектуального труда, переходит к физическому, а потом – наоборот: так день пролетит легко и практически незаметно.

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