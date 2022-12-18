Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в уединении

День, несмотря на свой будний статус, идеально подходит для одиночества и уединения.
Если нет возможности совсем отказаться от работы, необходимо выбрать дистанционную ее форму – так меньше шансов столкнуться с кем-то из окружающих, кто будет, мягко говоря, негативно настроен. Свободное время желательно посвятить отдыху – он поможет восстановить силы, количество которых уверенно стремится к нулю.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 19 декабря для Овнов
Провокаторов, которые захотят вывести вас на неконтролируемые эмоциональные реакции, сегодня будет предостаточно – проявите сдержанность, не давайте им возможность "подпитаться" своей энергией.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 19 декабря для Тельцов
При малейшей возможности уделите время внутренней работе над ошибками: припомните все, что вы сделали в последнее время, и проанализируйте каждое свое действие – выводы в будущем вам пригодятся.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 19 декабря для Близнецов
Несмотря на то, что вы, как вам покажется, найдете гениальное решение поставленной перед вами начальством проблемы, не торопитесь излагать его во всеуслышание – сегодня из толпы коллег лучше не выделяться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 19 декабря для Раков
Занимать деньги – разумеется, если возникнет такая необходимость – сегодня можно, а вот одалживать их звезды не рекомендуют: велика вероятность того, что уже никогда больше их не увидите.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 19 декабря для Львов
Не самое благоприятное время для того, чтобы браться за сложные и ответственные дела, даже если начальство будет настаивать на том, чтобы вы сделали это немедленно – повремените хотя бы до завтра.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 19 декабря для Дев
Представителям вашего знака сегодня нежелательно бездельничать: выдумайте для себя любое занятие – лучше всего, если это будет ваше хобби, только не сидите сложа руки.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 19 декабря для Весов
День идеально подходит для наведения порядка, причем не только и не столько дома, сколько на работе: необходимо перебрать документы – как бумажные, так и цифровые – и выбросить те, что захламляют пространство.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 19 декабря для Скорпионов
Тем представителям знака, которым необходима помощь в оформлении документов, сегодня можно смело отправляться на прием в чиновничьи кабинеты: их вопрос решится быстро и без проволочек.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 19 декабря для Стрельцов
От любых важных встреч – как делового, так и личного характера – сегодня лучше отказаться: согласия с собеседниками все равно достичь не удастся, поэтому не стоит даром тратить время и моральные силы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 19 декабря для Козерогов
День, когда инициатива может быть наказуемой: подсказав начальству, как решить важный профессиональный вопрос, вы, скорее всего, и будете назначены главным исполняющим, хотите вы того или нет.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 19 декабря для Водолеев
С апатией, которая может накатить на вас ближе к обеду, необходимо бороться всеми доступными вам способами: почему бы вам, например, не напроситься в гости к лучшей подруге, чтобы поговорить по душам?
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 19 декабря для Рыб
Лучшим отдыхом для вас сегодня станет смена деятельности: устанете от интеллектуального труда, переходит к физическому, а потом – наоборот: так день пролетит легко и практически незаметно.
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