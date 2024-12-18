Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Один из самых сложных – и опасных – дней лунного календаря, когда в полной безопасности можно чувствовать только в стенах своего дома.

Выходить из него можно только в случае крайней необходимости. Поскольку в будний день такое практически невозможно, нужно выстроить свой день таким образом, чтобы как можно быстрее справиться с поставленной задачей, какой бы характер она ни носила, и сразу же вернуться домой. Особенно непозволительно вмешиваться в конфликты, которые могут возникнуть на пути – их развитие и к чему хорошему не приведет.

Овен

Общаться сегодня желательно только с теми людьми, от которых вы не ждет подвоха ни при каких обстоятельствах, разговор со всеми остальными лучше перенести на другое время – хотя бы на завтрашний день.

Телец

Вынужденное пребывание дома обратит ваше внимание на мелкие бытовые проблемы, которые необходимо устранить к праздникам – позднее у вас уже не хватит на эти работы ни времени, ни сил.

Близнецы

День неблагоприятен для деловых переговоров даже если вы запланировали их заранее: сегодня вам вряд ли удастся найти общий язык с деловыми партнерами, а значит, очень важная для вас сделка не состоится.

Рак

Не стоит принимать важное решение, особенно если оно касается определения дальнейшей судьбы – вашей или ваших близких: в таких вопросах ошибка может обойтись вам очень дорого.

Лев

Делая предпраздничную уборку, первым делом постарайтесь избавиться от вещей, которыми давно не пользуетесь – в новый год нужно войти с чистым, незахламленным окружающим пространством.

Дева

День благоприятен для подведения жизненных итогов морального свойства: подумайте о том, как складываются ваш и отношения с близкими людьми – возможно, в ваших силах изменить их к лучшему.

Весы

К советам, которые сегодня могут вам давать разные – в том числе, и заслуживающие вашего доверия – люди, необходимо прислушаться, но поступать, в результате, только в соответствии со своими соображениями.

Скорпион

Пришла пора разобраться в отношениях с близким человеком, которые в последнее время стали напряженными: для этого достаточно перестать делать вид, что все в порядке, и просто поговорить с ним.

Стрелец

Чтобы избежать конфликтов, которые сегодня могут вспыхивать на каждом шагу, вам необходимо проявить качества, которые в повседневной жизни вы демонстрируете очень редко – терпение и покладистость.

Козерог

Вероятные сегодня знакомства не принесут вам ничего хорошего, поэтому звезды советуют вам обходить людей, которые будут навязываться в друзья, десятой дорогой – так можно будет избежать серьезных проблем.

Водолей

Какой бы фантастической ни показалась вам идея, которая придет в голову, постарайтесь не отмахиваться от нее сразу – возьмите время на размышление: возможно, будучи воплощенной в жизнь, она принесет успех.

Рыбы

При малейшем сомнении в том, что вы сможете сдержать данное кому-то слово, не давайте поспешных обещаний – рискуете угодить в ситуацию, когда от вас будут категорически требовать выполнения всех обязательств.

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