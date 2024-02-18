Гороскоп на 19 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно браться за любые проекты

Нынешние лунные сутки как нельзя лучше подходят для начала недели - можно браться за любые – профессиональные и бизнес-проекты.

Решение всех без исключения вопросов обречено на успех – разумеется, при условии, что человек будет предпринимать какие-то усилия, не рассчитывая на манну небесную. Время также располагает к добрым делам: помощь тем, кто в ней нуждается, окажется не только благородным, но и – как ни странно это прозвучит – выгодным делом: позитивный бумеранг не заставит себя долго ждать.

Овен

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, подарит неприятную работоспособность – под ее влиянием вам удастся одолеть огромный объем работы – как на работе, так и дома.

Телец

День благоприятен для налаживания отношений с человеком, с которым вы энное время назад рассорились исключительно по своей вине: постарайтесь признать свою вину и вернуть его благосклонность.

Близнецы

Не стоит сразу же доверять все свои тайны новому знакомому: скорее всего. Его цель – обмануть вас, поэтому не стоить очаровываться раньше времени – сначала постарайтесь узнать, какую цель он преследует.

Рак

Встреча со старым знакомым, которого вы не видели много лет, скорее всего, окажется неслучайной: таким образом жизнь помочь вам дать ответ на важный вопрос, который легко может решить этот человек.

Лев

Обстоятельства нынешнего дня будут благоприятствовать новому взгляду на старых знакомых: человек, которого вы привыкли не замечать, откроется с самой неожиданной – позитивной – стороны.

Дева

Если вы давно собирались поговорить с начальством на тему повышения заработной платы, сделайте это сегодня: оно удовлетворит ваши потребности даже в большем объеме, чем от, на который вы рассчитываете.

Весы

Велика вероятность того, что кто-то из друзей попросит вас выступить посредником в его конфликте с другим человеком: вам такая роль крайне невыгода, поэтому найдите повод, чтобы от нее отказаться.

Скорпион

Избегайте споров и связанных с ними ссор, которые могут привести к ухудшению отношений с близкими людьми, нарушив тем самым семейную идиллию, которая так важна для представителей вашего знака.

Стрелец

Начав день в ускоренном темпе, вы уже к обеду можете почувствовать усталость – в таком случае нужно взять тайм-аут и немного отдохнуть, тогда уже через час вы ощутите второе дыхание.

Козерог

Хорошее время для того, чтобы показать начальству: вы обладаете не только редкостным трудолюбием, но и большим количеством талантов – похоже, пришло время ему оценить их по достоинству.

Водолей

Возможно, это утверждение вызовет у вас недоверие, но чем меньше вы будете спешить и суетиться, тем больше успеете сделать, так что работайте в режиме спокойствия и размеренности – он будет самым результативным.

Рыбы

Особо успешными, несмотря на понедельник, окажутся дела, так или иначе связанные с хозяйственными хлопотами: можно приступать к ремонту любой сложности, делать генеральную уборку, готовить еду на выходные.

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