Гороскоп на 19 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя совершать плохие поступки

Не стоит также реагировать на чужую агрессию и возможные провокации, желательно — разумеется, по возможности — их проигнорировать. Не стоит браться за новые дела — на их успех рассчитывать не приходится, а вот время и силы будут потрачены зря, лучше направить их на завершение начатых ранее проектов.

Овен

Не бойтесь признавать свои ошибки, считая, что из-за этого вас могут счесть слабыми и уступчивыми, в чем, кстати, ничего плохого нет — к тому же окружающие оценят ваши поступки, как признак моральной силы.

Телец

Даже если у вас появится повод для ссоры с кем-то из близких людей, лучше перенести выяснение отношений на другое время, а там, возможно, уже и конфликтовать ни с кем не захочется, что во всех отношениях к лучшему.

Близнецы

Пополнить запас энергии, необходимой для жизни и работы, можно будет, не позаимствовать, а поделившись ею с другими людьми: энергетический запас подобен колодцу — чем активнее «вычерпываешь», тем больше прибавляется.

Рак

Обиду на близкого человека, который — как вам кажется — недооценил как вас самих, так и все, что вы для него делаете, вас, нужно заблокировать на начальной стадии, в противном случае она может разрушить отношения.

Лев

Способность посмотреть на давно знакомого человека, который кажется вам «прочитанной книгой», под другим углом зрения позволит изменить о нем мнение в лучшую сторону и наладить отношения, которые зашли в тупик.

Дева

Не стоит делать добрые дела в расчете на похвалу или — тем более! — благодарность: такая мотивация не доведет до добра, поэтому лучше вообще отказаться от благотворительности, чем совершать ее напоказ.

Весы

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам избегать массового скопления людей — помимо вероятности заражения каким-нибудь вирусом это чревато также возможностью конфликта с важными для вас людьми.

Скорпион

Умственный труд, сегодня необходимо заменить физическим — это позволит вам не только решить накопившиеся профессиональные и бытовые проблемы, но, несмотря на разгар рабочей недели, и полноценно отдохнуть.

Стрелец

Нежелательно жалеть себя — такое чувство внесет в ваши действия деструктивен и запрограммирует вас на поражение, причем, во всех сферах жизни, лучше испытывать жалость к другим, а заодно и помогать им.

Козерог

В этот день вам важно забыть о суете и спешке, поскольку в таком режиме вы вряд ли успеете сделать хотя бы половину запланированного. — попробуйте работать покойно, не торопясь, и результат вас удивит

Водолей

Успех в этот день ждет только тех, кто заранее составит тщательный и подробный план профессиональных действий и будет, несмотря на многочисленные соблазны отвлечься, строго и неуклонно ему следовать.

Рыбы

На раздражительность, которая может исходить сегодня даже от самых доброжелательных и уравновешенных людей, необходимо реагировать спокойно, иначе мелкая ссора превратится в серьезный конфликт.

