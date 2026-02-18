- Дата публикации
Гороскоп на 19 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя совершать плохие поступки
Плохие поступки нельзя совершать в любой день, но сегодня они — категорическое табу.
Не стоит также реагировать на чужую агрессию и возможные провокации, желательно — разумеется, по возможности — их проигнорировать. Не стоит браться за новые дела — на их успех рассчитывать не приходится, а вот время и силы будут потрачены зря, лучше направить их на завершение начатых ранее проектов.
Овен
Не бойтесь признавать свои ошибки, считая, что из-за этого вас могут счесть слабыми и уступчивыми, в чем, кстати, ничего плохого нет — к тому же окружающие оценят ваши поступки, как признак моральной силы.
Телец
Даже если у вас появится повод для ссоры с кем-то из близких людей, лучше перенести выяснение отношений на другое время, а там, возможно, уже и конфликтовать ни с кем не захочется, что во всех отношениях к лучшему.
Близнецы
Пополнить запас энергии, необходимой для жизни и работы, можно будет, не позаимствовать, а поделившись ею с другими людьми: энергетический запас подобен колодцу — чем активнее «вычерпываешь», тем больше прибавляется.
Рак
Обиду на близкого человека, который — как вам кажется — недооценил как вас самих, так и все, что вы для него делаете, вас, нужно заблокировать на начальной стадии, в противном случае она может разрушить отношения.
Лев
Способность посмотреть на давно знакомого человека, который кажется вам «прочитанной книгой», под другим углом зрения позволит изменить о нем мнение в лучшую сторону и наладить отношения, которые зашли в тупик.
Дева
Не стоит делать добрые дела в расчете на похвалу или — тем более! — благодарность: такая мотивация не доведет до добра, поэтому лучше вообще отказаться от благотворительности, чем совершать ее напоказ.
Весы
Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам избегать массового скопления людей — помимо вероятности заражения каким-нибудь вирусом это чревато также возможностью конфликта с важными для вас людьми.
Скорпион
Умственный труд, сегодня необходимо заменить физическим — это позволит вам не только решить накопившиеся профессиональные и бытовые проблемы, но, несмотря на разгар рабочей недели, и полноценно отдохнуть.
Стрелец
Нежелательно жалеть себя — такое чувство внесет в ваши действия деструктивен и запрограммирует вас на поражение, причем, во всех сферах жизни, лучше испытывать жалость к другим, а заодно и помогать им.
Козерог
В этот день вам важно забыть о суете и спешке, поскольку в таком режиме вы вряд ли успеете сделать хотя бы половину запланированного. — попробуйте работать покойно, не торопясь, и результат вас удивит
Водолей
Успех в этот день ждет только тех, кто заранее составит тщательный и подробный план профессиональных действий и будет, несмотря на многочисленные соблазны отвлечься, строго и неуклонно ему следовать.
Рыбы
На раздражительность, которая может исходить сегодня даже от самых доброжелательных и уравновешенных людей, необходимо реагировать спокойно, иначе мелкая ссора превратится в серьезный конфликт.
